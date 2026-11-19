Як пройшов захід

Захід отримав назву A Night in Vice City - на честь вигаданого міста Vice City, яке стало одним із головних місць дії гри та натхнене Маямі.

Кадри світлового перформансу опублікували в соцмережах. Відео з різних ракурсів показують, як дрони синхронно формують у нічному небі впізнавані символи гри та баскетбольного клубу.

Крім шоу дронів, співпраця Rockstar Games і Miami Heat охопила тематичне оформлення баскетбольної арени, спеціальну форму гравців, сувенірну продукцію та інші розважальні активності.

Подію організували напередодні глобального релізу GTA VI, запланованого на 19 листопада 2026 року. Таким чином Маямі стало частиною масштабної промокампанії гри, дія якої розгортається у вигаданому штаті Леоніда, прототипом якого стала Флорида.