Львів, який побачив Голлівуд. Чому світові знаменитості дедалі частіше приїжджають саме сюди

Історія, яка почалася з несподіваної появи Анджеліни Джолі

Навесні 2022 року у Львові сталося те, що ще кілька місяців до цього здавалося неможливим.

Відвідувачі однієї з міських кав’ярень помітили Анджеліну Джолі. Без офіційних зустрічей, без десятків охоронців і без попередніх анонсів вона пила каву, усміхалася людям і фотографувалася з дітьми.

Анджеліна Джола була у Львові у 2022-му (скріншот)

Новина миттєво облетіла українські та світові медіа. Але головне чекало попереду.

Того ж дня Джолі вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустрічали людей, які евакуювалися з регіонів, охоплених бойовими діями.

Вона поспілкувалася з волонтерами, лікарями, сім’ями переселенців, а також відвідала дітей, які проходили лікування після російських ракетних ударів.

Це був один із перших випадків, коли світова знаменитість такого масштабу приїхала до України не для офіційного візиту чи благодійного концерту, а щоб на власні очі побачити наслідки війни.

Анджеліна Джола була у Львові у 2022-му (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Згодом стало зрозуміло: ця історія не буде одиничною.

Після Джолі до Львова почали приїжджати й інші світові знаменитості

Через кілька місяців Україну відвідав Бен Стіллер. Як посол доброї волі Агентства ООН у справах біженців він зустрічався з українцями, які були змушені залишити свої домівки через війну, та особисто знайомився з роботою гуманітарних центрів.

У квітні 2025 року до Львова приїхав принц Гаррі. Герцог Сассекський відвідав центр Superhumans, де проходять лікування та реабілітацію українські військові й цивільні, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

Принц Гаррі приїхав до України (фото: telegraph.co.uk)

Для засновника Invictus Games це була можливість особисто поспілкуватися з українськими ветеранами та підтримати їх.

Принц Гаррі приїхав до України (фото: telegraph.co.uk)

Для засновника Invictus Games це була можливість особисто поспілкуватися з українськими ветеранами та підтримати їх.

Постійно підтримує Україну й американський актор Лієв Шрайбер.

Він неодноразово приїздив до нашої країни, бере участь у благодійних ініціативах, допомагає зі збором коштів і використовує свою популярність, щоб нагадувати світові про війну.

Лієв Шрайбер побував у Львові (фото: instagram.com/lievschreiber)

А наприкінці липня 2026 року цей список поповнив Джессі Айзенберг.

Джессі Айзенберг приїхав не як гість, а як волонтер

Американський актор долучився до міжнародного гуманітарно-освітнього проєкту The Campfire Project, який реалізують разом із польсько-українським фондом Folkowisko.

Програма об’єднала психологів, педагогів, митців і волонтерів, які працюють із дітьми, що пережили втрату дому, окупацію, обстріли або евакуацію.

Через творчість, спільні заняття та відпочинок вони допомагають дітям поступово повертатися до нормального життя.

Айзенберг працював поруч із командою проєкту та спілкувався з його учасниками без зайвого розголосу.

Джессі Айзенберг в Україні (фото: instagram.com/the.campfire.project)

Паралельно львів’яни почали помічати актора на вулицях міста, де він спокійно гуляв і фотографувався з охочими.

Саме ця невимушеність стала спільною рисою багатьох візитів світових знаменитостей до Львова.

Без червоних доріжок, без масштабних пресконференцій і без демонстративної уваги до себе.

Чому саме Львів

За роки повномасштабної війни Львів став більше ніж культурною столицею України.

Саме сюди від початку вторгнення прибували евакуаційні потяги, тут працювали найбільші волонтерські штаби, відкривалися офіси міжнародних організацій і запускалися гуманітарні проєкти.

Місто стало місцем, де іноземні благодійні фонди, дипломати та волонтери можуть одразу долучитися до реальної роботи - від допомоги дітям до реабілітації поранених військових.

Саме тому маршрути багатьох міжнародних місій починаються або проходять через Львів.

І поки для туристів Львів залишається містом кави, старовинної архітектури й вузьких вуличок, для багатьох світових знаменитостей він став символом зовсім іншої України - країни, яка навіть під час війни знаходить сили допомагати, лікувати, навчати й не втрачати людяності.

Саме заради цього сюди сьогодні приїжджають люди, яких знає весь світ.