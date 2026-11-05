У Лондоні засвітили різдвяну ілюмінацію на знаменитій Carnaby Street

Різдвяна святкова ілюмінація

Цьогорічне оформлення отримало назву Press Play on Christmas і присвячене естетиці британського Різдва 1990-х років.

У дизайні використали яскраві кольори, незвичні декоративні елементи та мотиви, що відсилають до попкультури того часу. Святкову концепцію розробила студія Sculptivate.

Ілюмінацією прикрасили не лише Carnaby Street, а й сусідній простір Kingly Court, де розташовані ресторани, кафе та магазини.

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Carnaby Street (фото: instagram.com/thisissoho)

Організатори також підготували для відвідувачів музичні виступи з хітами 1990-х і різдвяними композиціями, фотозони та спеціальні пропозиції від місцевих закладів.

Це популярна локація у Лондоні

Carnaby Street традиційно є однією з популярних локацій Лондона для святкових прогулянок і шопінгу.

Щороку її різдвяне оформлення має окрему тему, тож вулиця стає одним із місць, де можна відчути наближення свят ще до грудня.