Dolce Vita: чому цього літа всі дороги голлівудських зірок ведуть до Італії

Літні відпустки знаменитостей давно перестали бути лише особистими подорожами - сьогодні вони формують туристичні тренди не менше, ніж модні покази чи червоні доріжки. Цього сезону беззаперечним фаворитом стала Італія. Від медового місяця на Сицилії до неспішних канікул у Тоскані та усамітнених бухт Сардинії - саме сюди вирушили голлівудські актори, музиканти й представники модної індустрії.

Сицилія: нова столиця романтичних подорожей

Сицилія цього літа опинилася в центрі уваги світських медіа. Якщо ще кілька років тому головними італійськими напрямками для знаменитостей були Капрі чи озеро Комо, то тепер саме найбільший острів Середземного моря став новою точкою тяжіння.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa/)

Особливу увагу до Сицилії привернули Дуа Ліпа та Каллум Тернер. Пара відсвяткувала тут весілля, а після церемонії залишилася на медовий місяць.

У своєму Instagram співачка показала атмосферні кадри середземноморських краєвидів, затишних площ і романтичних прогулянок вузькими вуличками острова.

Весілля Дуа Ліпа та Каллум Тернер на Сицилії (фото: instagram.com/dualipa/)

Після публікації фотографій туристичні оператори вже відзначили підвищений інтерес до регіону.

Сардинія: розкіш без зайвого шуму

Ще один фаворит літнього сезону - Сардинія. Саме тут у липні відпочивав Орландо Блум, а фотографії актора з узбережжя швидко облетіли світські медіа.

Сардинія вже давно має репутацію одного з найексклюзивніших курортів Італії. Закриті бухти, кришталево чисте море, приватні пляжі та можливість усамітнитися подалі від туристичних маршрутів зробили острів улюбленим місцем тих, хто цінує спокій і приватність.

Тоскана: мистецтво повільного літа

Не менш популярною цього сезону стала Тоскана - регіон, де історія, гастрономія та природа створюють особливу атмосферу.

Селена Гомес в Тоскані (фото: instagram.com/selenagomez)

Саме тут Селена Гомес разом із Бенні Бланко відсвяткувала свій день народження. У соціальних мережах співачка поділилася серією світлин із подорожі: прогулянки Флоренцією, вечері на відкритих терасах, відпочинок на яхті та мальовничі краєвиди.

Бенні Бланко в Тоскані (фото: https://www.instagram.com/selenagomez)

Шанувальники назвали ці фотографії одними з найатмосферніших цього літа, а сама артистка зізналася, що ця поїздка стала для неї особливою.

Портофіно: позачасова класика

Попри появу нових фаворитів, Портофіно залишається незмінною класикою серед світового jet set.

Невелике містечко на Лігурійському узбережжі вже багато років приваблює голлівудських акторів, моделей, дизайнерів і представників бізнес-еліти. Яхти в гавані, бутіки світових брендів, ресторани з видом на море та неспішний ритм життя перетворили Портофіно на один із найвідоміших курортів Європи.

Чому всі знову обирають Італію

Схоже, цього літа знаменитості дедалі частіше відмовляються від гучних курортів на користь місць, де можна поєднати приватність, красиву природу, якісний сервіс і середземноморський стиль життя.

Сицилія, Сардинія, Тоскана та Портофіно мають різний характер, але їх об'єднує спільна атмосфера - та сама dolce vita, яка вже десятиліттями надихає світ моди, кіно та подорожей.

Італія цього сезону вкотре довела, що залишається не просто популярним туристичним напрямком, а місцем, де народжуються головні літні настрої. І поки знаменитості діляться світлинами з місцевих пляжів, історичних міст і яхт, саме ці локації стають новими точками тяжіння для мандрівників з усього світу.