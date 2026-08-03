Де відпочити в Україні під час війни: море, гори чи термальні курорти

Одні їдуть на південь за морем і пляжами, інші обирають Карпати та Закарпаття з басейнами, туристичними маршрутами й термальними комплексами.

Морські курорти: Одеса, Коблеве та Затока

Морський відпочинок в Україні цього літа залишається затребуваним, але планувати його потрібно уважніше, ніж раніше. Перед поїздкою важливо перевірити, які пляжі офіційно відкриті та які правила діють на узбережжі.

Море в Одесі (фото: з архіву автора)

Центром тяжіння залишається Одеса. Це єдине велике місто на узбережжі, де місцева влада впорядкувала відпочинок на частині пляжів. Тут облаштували протимінні сітки, встановили рятувальні пости й відкрили офіційні зони відпочинку. Водночас безпекову ситуацію все одно доводиться враховувати. Місто регулярно переживає повітряні тривоги й атаки, тому перед поїздкою варто уточнити не лише відстань до моря, а й місце розташування найближчого укриття.

Смажена барабулька в Одесі (фото: з архіву автора)

Щодо житла, то найпопулярнішими залишаються Аркадія, Великий Фонтан, Совіньйон і Ланжерон - райони, розташовані максимально близько до моря. Але сьогодні гості цікавляться не лише видом із вікна, а й наявністю підземного паркінгу або укриття, генератора, запасу води та стабільного інтернету.

Ціни в Одесі дуже різняться: можна знайти як бюджетні апартаменти чи сімейний готель, так і дорожчий комплекс із басейном і власною пляжною зоною. Попит залишається високим, а на офіційно відкритих пляжах у спекотні дні традиційно людно.

Одеса (фото з архіву автора)

У Коблевому та Затоці ситуація інша. Там діють значно суворіші обмеження, а можливість доступу до пляжів і купання залежить від рішень військових та місцевих адміністрацій. У Затоці до цього додається складна ситуація з транспортною інфраструктурою. Тому перед бронюванням житла варто обов'язково перевіряти актуальну інформацію щодо безпекової ситуації та чинних обмежень.

Море в Одесі (фото: з архіву автора)

Попри це, у ці курортні селища все одно приїздять туристи, яких приваблюють морське повітря, спокійніший формат відпочинку та доступніше житло. Коблеве й Затока зазвичай пропонують нижчі ціни, ніж центральні райони Одеси. Тут працюють переважно приватні садиби, невеликі готелі та окремі бази відпочинку. Це хороший варіант для сімей або компаній із помірним бюджетом, але лише за умови дотримання всіх чинних обмежень.

Відпочинок у Карпатах: Поляниця, Яремче, Славсько

Карпати залишаються одним із головних літніх туристичних напрямків країни. Їх обирають за прохолодніше повітря, гірські краєвиди, активні маршрути, локальну кухню та великий вибір житла - від кімнат у садибах до сучасних котеджів і SPA-готелів.

Ворохта (фото з архіву автора)

Цікаво спостерігати, як змінювався попит цього року. На початку липня в горах було прохолодно й дощило, тож люди не поспішали бронювати відпочинок. Готельєри вже почали говорити про слабкий сезон, але щойно синоптики спрогнозували спеку наприкінці липня та в серпні, ситуація різко змінилася. Кількість бронювань стрімко зросла, а знайти вільні місця стало значно складніше.

Однією з головних переваг карпатського житла останніми роками стала наявність басейну. Для літнього сезону це серйозний плюс, особливо якщо вода підігрівається. Гірські річки навіть у найспекотніші дні залишаються крижаними, тому басейн на території садиби чи готелю часто стає одним із головних критеріїв вибору.

Яремче (фото з архіву автора)

Якщо говорити про найпопулярніші напрямки, ситуація виглядає так.

Поляниця та Буковель - найдорожчий і найрозвиненіший туристичний кластер. Буковель давно перестав бути лише лижним курортом. Улітку це один із найбільших центрів активного відпочинку в Карпатах із відкритими басейнами, SPA-комплексами, Озером Молодості та розвагами на будь-який смак. Сервіс тут високий, але й ціни відповідні.

Яремче та Ворохта - класичний вибір для тих, хто хоче насолодитися гірським колоритом без надмірних витрат. До Яремче зручно дістатися потягом, тут працює багато ресторанів, є сувенірний ринок і водоспад Пробій. Ворохта спокійніша та менш гамірна. Сюди зазвичай їдуть ті, хто планує піші походи або сходження на Говерлу чи інші вершини. Житла в приватному секторі тут достатньо на будь-який бюджет.

Славсько та Пилипець також залишаються популярними серед туристів. Головна перевага Славська - зручне залізничне сполучення. Сюди легко приїхати на вихідні з Києва чи Львова навіть без власного автомобіля. Більшість місцевих готелів уже мають басейни, а канатні дороги працюють і влітку. Пилипець приваблює туристів водоспадом Шипіт, озером Синевир, мальовничою полониною Боржава та численними пішохідними маршрутами.

Термальні курорти Закарпаття

Закарпатські термальні курорти влітку працюють дуже активно. Сюди їдуть як за оздоровленням, так і просто за відпочинком у великих басейнах.

Закарпаття, територія біля палацу Шенборнів (фото: з архіву автора)

Солотвино приваблює своїми солоними озерами. Вода тут настільки щільна, що легко утримує людину на поверхні, а за складом її часто порівнюють із водою Мертвого моря. Сюди приїжджають, щоб відпочити та пройти оздоровчі процедури. За останні роки тут відкрили багато нових приватних баз відпочинку з басейнами, наповненими лікувальною ропою.

За спокійним відпочинком і мінеральною водою туристи їдуть до Поляни. Тут панує традиційна курортна атмосфера з бюветами мінеральної води "Поляна Квасова" та сучасними SPA-готелями.

А тим, хто шукає великі термальні комплекси й сімейний відпочинок, варто звернути увагу на Велятино, Берегове або Косино. Тутешні комплекси давно виросли до масштабів сучасних аквапарків із десятками термальних і прісних басейнів, водними гірками та просторими зонами відпочинку.

Розваги та екскурсії в горах

На морських курортах значна частина дня зазвичай минає біля води — на пляжі чи біля басейну. У горах ритм зовсім інший: тут відпочинок легко поєднати з екскурсіями, пішими маршрутами та активностями просто неба.

Для любителів адреналіну працює рафтинг. Сплави Чорним Черемошем або Прутом залежать від рівня води після дощів, однак інструктори регулярно формують групи. Є як легкі маршрути для новачків, так і складніші для досвідчених туристів.

Місцевий борщ в хлібі (фото: з архіву автора)

Однією з найпопулярніших розваг залишаються прогулянки на квадроциклах, багі та джипах. Пункти прокату працюють практично в кожному туристичному центрі Яремче та Буковеля. Це чудова можливість швидко дістатися високогірних полонин, помилуватися краєвидами та зробити ефектні фотографії.

Не менш популярним залишається і трекінг. Туристи масово вирушають до водоспадів Женецький Гук, Манявський та Шипіт. Досвідченіші мандрівники наймають місцевих гідів і підкорюють вершини Чорногірського хребта.

Водоспад Шипіт (фото: особистий архів автора)

Окремою частиною подорожі стає знайомство з місцевою кухнею. Піднятися на полонину, скуштувати свіжу бринзу чи будз, пообідати баношем або бограчем - для багатьох це не менш важлива частина відпочинку, ніж мальовничі краєвиди.

Підсумок

Літній відпочинок в Україні остаточно адаптувався до нових умов. Чорноморське узбережжя, насамперед Одеса, залишається вибором тих, хто не уявляє літа без моря, пляжів, прогулянок містом і ресторанної культури. Коблеве та Затока приваблюють доступнішим житлом, однак перед поїздкою необхідно перевіряти актуальні обмеження.

Карпати обирають ті, хто прагне прохолоди, гірських краєвидів, басейнів, походів і активного дозвілля, а термальні курорти Закарпаття - прихильники SPA-відпочинку та оздоровлення. Універсально найкращого напрямку не існує: усе залежить від бюджету, уподобань і формату відпустки. Плануючи поїздку, обов'язково уточнюйте наявність укриття та генератора й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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