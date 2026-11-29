Аспен, США

Аспен у штаті Колорадо - один із найвідоміших гірськолижних курортів Північної Америки. Він приваблює не лише можливостями для катання, а й ресторанами, розкішними готелями та активним світським життям.

Для відпочинку тут пропонують приватні резиденції та готелі із доступом до гірськолижних трас.

Аспен у штаті Колорадо (фото: pinterest.com)

Санкт-Моріц, Швейцарія

Швейцарський курорт Санкт-Моріц поєднує альпійські краєвиди, зимові види спорту та атмосферу традиційного європейського відпочинку.

Окрім лиж і сноуборду, туристам пропонують прогулянки засніженими маршрутами, ковзанки та різноманітні події. Особливою локацією стає замерзле озеро Санкт-Моріц, на якому взимку проводять кінні перегони та матчі з поло.

Мандрівники можуть орендувати приватні шале з персоналом і власними зонами для відпочинку.

Санкт-Моріц, Швейцарія (фото: tripmydream.ua)

Санкт-Моріц, Швейцарія (фото: tripmydream.ua)

Куршевель, Франція

Французький Куршевель відомий гірськолижними трасами, ресторанами високої кухні та готелями преміумкласу. Особливо популярним серед заможних туристів є район Куршевель 1850.

Саме тут зосереджені розкішні готелі, ресторани високої кухні та приватні шале з безпосереднім доступом до гірськолижних трас.

Відпочинок тут не обмежується катанням. Гості можуть відвідувати спа-комплекси, замовляти приватні гастрономічні вечері, дегустувати вина та проводити вечори в ресторанах із авторською кухнею.

Куршевель особливо підійде тим, хто цінує поєднання активного дозвілля та вишуканої атмосфери.

Куршевель, Франція (фото: pinterest.com)

Вістлер-Блеккомб, Канада

Вістлер-Блеккомб у Британській Колумбії - один із найбільших гірськолижних курортів Північної Америки. Він підходить для сімейних подорожей і компаній із різним рівнем підготовки до катання.

Досвідчені лижники можуть досліджувати складніші маршрути, а новачки — займатися з інструкторами. Окрім катання, тут доступні спа-процедури, ресторани, прогулянки та інші зимові розваги.

Серед додаткових вражень - вертолітні екскурсії над горами, індивідуальні гірські тури та вечері.

Церматт, Швейцарія

Церматт приваблює туристів панорамними видами на гору Маттергорн і спокійнішою атмосферою. Особливість курорту - обмеження автомобільного руху, завдяки чому тут можна насолодитися альпійськими краєвидами без звичного міського шуму.

Завдяки цьому Церматт має спокійнішу атмосферу, ніж багато інших популярних гірськолижних центрів. Пересуватися тут можна пішки, електротранспортом або на спеціальних місцевих таксі.

Туристи приїжджають сюди заради катання на лижах, гірських прогулянок і панорамних краєвидів. Також популярні ресторани просто в горах, де можна провести кілька годин за обідом із видом на засніжені вершини.

Дубай та Абу-Дабі, ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати пропонують інший формат зимової відпустки - із сонячною погодою, розкішними готелями, шопінгом і ресторанами.

Ціни на відпочинок в ОАЕ у січні дещо знижуються порівняно з грудневими. Це пов'язано зі зниженням температури повітря та нетривалими дощами.

Відпочинок в ОАЕ у січні не принесе бажаного щастя тим туристам, які хочуть вдосталь накупатися в морі. З приходом цього місяця температура повітря знижується до +18°C.

Дубай підійде тим, хто любить поєднувати відпочинок із шопінгом, гастрономією та міським життям. Тут розташовані одні з найвідоміших готелів світу, зокрема Burj Al Arab Jumeirah та Atlantis The Palm.

Гості можуть відвідувати ресторани високої кухні, користуватися спа-комплексами, вирушати на яхтові прогулянки або досліджувати пустелю.

Мальдіви

Мальдіви залишаються одним із популярних напрямків для зимової відпустки в теплі. Він приваблює приватними островами, віллами над водою, спа-центрами та можливостями для дайвінгу.

Особливість місцевих курортів полягає в тому, що багато з них розташовані на окремих островах. Тому вибір готелю фактично визначає весь формат відпочинку: від ресторанів і спа до морських екскурсій та розваг.

Мальдіви (фото: pinterest.com)

Кіото, Японія

Кіото пропонує альтернативу пляжному та гірськолижному відпочинку. Взимку місто приваблює тихішою атмосферою, традиційною японською кухнею, храмами та культурними враженнями.

Туристи можуть зупинитися в розкішних рьоканах - традиційних японських готелях і замовити приватні чайні церемонії, екскурсії з гідами та знайомство з місцевими ремеслами.