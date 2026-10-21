Airbnb платитиме туристам за дощ під час відпустки: скільки можна отримати

Як працюватиме страхування від дощу

Новий страховий продукт отримав назву Weather Protection. Його головна особливість - автоматичне нарахування компенсації, якщо під час відпочинку погода відповідає умовам страхового поліса.

Послугу можна додати під час бронювання житла на Airbnb або після підтвердження резервації, але не пізніше ніж за сім днів до заселення.

Для отримання виплати необхідно, щоб кількість опадів становила щонайменше 1,5 мм за годину в період із 08:00 до 20:00 за місцевим часом.

Водночас дощ має тривати певну кількість годин, зазначену в індивідуальному страховому полісі.

Розмір компенсації залежатиме від умов страхування та становитиме від 50 до 1000 євро за один дощовий день.

Цікаво, що туристам не доведеться самостійно фіксувати опади, фотографувати негоду чи звертатися до страхової компанії із заявою.

Airbnb запустив страхування від дощу (фото: news.airbnb.com)

Спеціальна система автоматично відстежуватиме погодні умови за допомогою супутникових даних, метеорологічних радарів та інформації міжнародних погодних служб, зокрема NASA.

Якщо дощ відповідатиме встановленим критеріям, мандрівник отримає повідомлення про компенсацію через Airbnb або електронною поштою.

Під час першої виплати потрібно буде надати банківські реквізити через захищений портал Chubb. Надалі гроші надходитимуть автоматично.

Водночас страхування поширюється лише на місце заброньованого проживання. Наприклад, якщо турист поїде на екскурсію до іншого міста й потрапить там під зливу, така ситуація не стане підставою для компенсації.

У яких країнах доступна нова послуга

Наразі скористатися Weather Protection можуть повнолітні мешканці десяти європейських країн:

Австрії;

Данії;

Франції;

Німеччини;

Ірландії;

Італії;

Нідерландів;

Польщі;

Іспанії;

Швеції.

Страхування можна оформити як для подорожей усередині країни, так і для міжнародних поїздок, за винятком США та окремих територій.

Важливо, що право придбати страховку залежить саме від країни проживання користувача, а не лише від місця відпочинку.

Україна поки не входить до переліку країн, мешканцям яких доступна нова послуга.

Крім того, страхування не поширюється на бронювання тривалістю 30 днів і більше, скасовані поїздки та інші погодні явища, зокрема сніг, град чи сильний вітер.

Чому Airbnb вирішив платити за негоду

У компанії пояснюють, що несприятлива погода нерідко змушує туристів змінювати плани, відмовлятися від екскурсій чи розваг, на які вони вже витратили гроші.

Директор Airbnb зі стратегічних партнерств та страхування Джастін Брауз зазначив, що дощ не повинен повністю визначати враження від довгоочікуваної подорожі.

За його словами, співпраця з Chubb покликана допомогти мандрівникам отримати фінансову компенсацію за несприятливі погодні умови та витрачати менше часу на вирішення проблем.

У страховій компанії Chubb також наголосили, що новий продукт працюватиме практично без участі клієнта.

Замість традиційної процедури оформлення страхового випадку система самостійно визначатиме, чи відповідають погодні умови критеріям компенсації.

Таким чином, навіть якщо дощова погода змінить плани на відпустку, туристи зможуть отримати часткове фінансове відшкодування, не скасовуючи самого відпочинку.