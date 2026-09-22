Від паличок у рисі до пізньої вечері: незвичні правила етикету у різних країнах світу

Японія: їжте локшину правильно

Якщо в Японії ви їсте рамен, собу чи удон і почуєте характерне сьорбання, це не обов’язково означає, що хтось забув про правила етикету. Навпаки, для локшини така манера їсти цілком прийнятна. Японська туристична організація зазначає, що це є поширеною практикою.

А от із паличками краще бути уважнішими. Їх не радять встромляти вертикально в миску з рисом - такий жест пов’язаний із поховальними обрядами. Також не варто передавати їжу безпосередньо з одних паличок на інші.

Ще одна цікава деталь: у компанії зазвичай не поспішають починати їсти, доки всім не подадуть страви. А якщо на спільній тарілці залишився останній шматочок, то варто ввічливо спочатку запитати, чи можна його взяти.

Японська їжа (фото: magnific)

Корея: ложка важливіша, ніж здається

Корейська кухня асоціюється з паличками, але за традиційним столом не менш важливу роль відіграє ложка. Нею їдять рис і суп, а також можуть перемішувати або переносити їжу.

На столі зазвичай одразу з’являється багато маленьких тарілок із різними закусками - банчан. Їх можна комбінувати з рисом на власний смак, тому одна й та сама вечеря для кожного може складатися з різних поєднань.

Італія: сніданок може виглядати зовсім по-іншому

В Італії є власна культура ранкової кави. Наприклад, офіційний туристичний портал країни описує традиційний італійський сніданок як солодкий - із кавою та випічкою. Водночас у Генуї цілком звичним поєднанням є фокача з капучино або кавою з молоком.

Тому стереотип про те, що італійці ніколи не поєднують каву з солоним радше міф. Краще орієнтуватися на місцеві звички конкретного регіону.

Грузія: не поспішайте відмовлятися від тосту

Грузинська трапеза - це не просто вечеря, а соціальна подія, важливою частиною якої є супра. За столом є тамада, який виголошує тости й задає ритм застілля. Тому перебивати тамаду або демонстративно поспішати із завершенням вечері може бути недоречно. Тости тут - частина самої культури спілкування за столом.

Застілля (фото: magnific)

Індія: права рука - для їжі

У традиційній індійській культурі їжу часто їдять руками, але важливе значення має те, якою саме рукою. Праву використовують для їжі, а ліву традиційно пов’язують із гігієнічними процедурами, тому під час спільної трапези нею не прийнято брати їжу.

Водночас в Індії є величезна кількість регіональних традицій, тому правила можуть відрізнятися залежно від місцевості, родини та формату закладу.

Таїланд: виделка не для того, щоб їсти

У Таїланді виделку часто використовують разом із ложкою. Але головний столовий прибор - саме ложка, якою їдять більшість страв. Виделкою їжу зазвичай підштовхують на ложку, а не доносять безпосередньо до рота.

Це одна з тих дрібниць, яку турист може зрозуміти лише після першої вечері в місцевому ресторані.

Франція: хліб не кладуть на тарілку

У французькій культурі за столом є цікава деталь, яка може здивувати українців: хліб традиційно кладуть безпосередньо на стіл, а не на тарілку.

Також не варто різати багет ножем на маленькі шматочки ще до того, як ви його їсте. Хліб прийнято відламувати руками.

Французький багет (фото: magnific)

Іспанія: вечеря може початися дуже пізно

Тут незвичним є не стільки правило поведінки, скільки сама культура харчування. В Іспанії вечеря традиційно відбувається значно пізніше, ніж звикли багато туристів - часто після 21:00.

Тому якщо ресторан у маленькому іспанському місті о сьомій вечора майже порожній, це ще не означає, що він не користується популярністю.