Що завжди є в холодильнику шеф-кухаря: продукти для простих і смачних страв

Без чого не обходиться холодильник шефа

Серед продуктів, які Валентина купує регулярно - яйця, кисломолочний сир та велика кількість овочів. Окреме місце займають квашені та ферментовані овочі.

"Люблю ферментувати. Це корисно", - зазначає шеф.

Влітку вона часто ферментує огірки та баклажани, а взимку віддає перевагу капусті. Крім того, у теплу пору року в холодильнику постійно з’являються сезонні овочі, які кухар купує на ринку.

Соуси, які змінюють смак звичайної страви

Ще один важливий елемент холодильника шефа - соуси. Причому йдеться не про класичні кетчуп і майонез. Саєнко полюбляє паназіатські смаки та часто використовує шрірачу, гочуджан і якісний соєвий соус.

За словами Валентини, зовсім не обов’язково додавати багато соусу. Навіть невелика кількість може зробити просту домашню страву цікавішою та додати їй гострого акценту.

"Їх потрібно трішки, а навіть сама проста страва буде "звучати" інакше", - додала вона.

Також серед запасів - каперси, анчоуси, мариновані перці та домашні заготовки. Наприклад, шеф-кухар готує гострі мариновані перці з персиком, відомі як "ковбойські цукерки", а також кетчуп із ягід або слив.

Що шеф готує для себе

У повсякденному житті шеф-кухар дотримується досить простого раціону. На сніданок зазвичай обирає кашу - гречану, рисову або вівсяну разом із білковим продуктом та овочами. Це може бути м’ясо, риба або яйця.

До кави після сніданку може дозволити собі щось солодке. Обід часто складається з таких самих базових продуктів, а влітку робить акцент на свіжих овочевих салатах.

А от вечеря в теплий сезон може бути максимально простою. Замість приготування складної страви - кукурудза, кавун або тарілка сезонних ягід.

Підхід шеф-кухаря до домашнього харчування виявляється доволі простим: якісні базові продукти, багато сезонних овочів, домашні ферментовані заготовки та кілька яскравих соусів - і навіть проста їжа отримує ресторанний смак.