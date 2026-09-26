Що приготувати на вихідних: 3 варіанти ароматної осінньої випічки

Ліниві сінабони

Ці американські булки стають особливо популярні восени, коли хочеться чогось солодкого, пряного та насиченого. Якщо ви не впевнені, що у вас вийде сформувати ідеально круглі та ніжні булочки, або просто не хочете витрачати багато часу на кухні, чудовим варіантом будуть ліниві сінабони.

Замість того, щоб розкачувати й формувати тісто, його просто можна розділити на маленькі шматочки, вмочити кожен в вершкове масло та цукор з корицею і запекти. Додаємо зверху ніжний вершковий крем і насолоджуємось.

Медовий кекс

Насичений смак цього кексу точно додасть осіннього настрою, адже авторка рецепту додає до нього не лише мед, а і насичений чорний чай та корицю, а зверху посипає пелюстками мигдалю. Велика перевага рецепту в його простоті, адже для цього не потрібно багато посуду та кухонних гаджетів – достатньо просто змішати всі інгредієнти в одній мисці.

Гарбузове тірамісу

Хіба можна уявити осінь без гарбузової випічки? Рецепт гарбузового тірамісу більше підійде тим, хто готовий провести трохи більше часу на кухні, проте результат того вартуватиме.

Для крему автор рецепту пропонує змішати збиті вершки з гарбузовим пюре, коричневим цукром, ваніллю та корицею, а, для ще більш насиченого смаку, до кавової пропитки для печива рекомендують додати трохи міцного алкоголю, проте це не обовʼязково.