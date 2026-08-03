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Смак 03 серпня 2026, 14:45

Що приготувати після роботи влітку: шеф-кухар поділився рецептами легких вечерь

Страви не потребують багато інгредієнтів, але приємно здивують своїм смаком
Тетяна Самарук Тетяна Самарук Редакторка новин Wave RBC.UA
Олександр Огороднік (фото надане Олександром)
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У спеку не хочеться годинами стояти біля плити. Найкращі літні вечері - це прості продукти, мінімум приготування та максимум свіжого смаку.

Своїми вишуканими рецептами з Wave RBC.UA поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Олександр Огороднік. На їх приготування знадобиться лише 30-40 хв.

Сібас із томатами чері

Експерт пояснила, що це одна з тих страв, де не потрібно багато інгредієнтів. Якщо риба свіжа - її смак не варто перебивати великою кількістю спецій.

Інгредієнти

  • сібас
  • томати чері
  • часник
  • сухе біле вино (за бажанням)
  • оливкова олія
  • базилік
  • сіль і чорний перець

Як готувати

Рибу добре обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть і змастіть невеликою кількістю олії.

Обсмажуйте або готуйте на грилі тільки шкірою вниз, поки вона не стане золотистою та хрусткою. Не пересушуйте - всередині риба повинна залишитися соковитою.

Окремо приготуйте соус: обсмажте часник, додайте помідори чері, влийте трохи білого вина, приправте сіллю, перцем і дрібкою цукру. Через 5-7 хвилин томати перетворяться на легкий ароматний соус.

Подавайте рибу на томатному соусі, прикрасивши базиліком або зеленою цибулею.

Шеф-кухар зазначив, що найчастіша помилка - пересушена риба. Знімайте її з вогню трохи раніше, ніж коли вона здається готовою. Вона "дійде" від власного тепла.

Сібас із томатами чері (фото надане Олександром)

Літній картопляний салат

Інгредієнти:

  • картопля печена- 300 г
  • запечений лосось - 150 г
  • корнішони - 40 г
  • йогуртовий соус - 50 г
  • яйце - 1 шт.
  • синя цибуля - 20 г
  • діжонська гірчиця - 5 г
  • редиска
  • кріп
  • зелена цибуля

Всі продукти потрібно нарізати довільними шматками і змішати разом. Лосось зверху порвіть на шматочки і посипте кропом та цибулею.

Картопляний салат (фото надане Олександром)