Що приготувати після роботи влітку: шеф-кухар поділився рецептами легких вечерь

Сібас із томатами чері

Експерт пояснила, що це одна з тих страв, де не потрібно багато інгредієнтів. Якщо риба свіжа - її смак не варто перебивати великою кількістю спецій.

Інгредієнти

сібас

томати чері

часник

сухе біле вино (за бажанням)

оливкова олія

базилік

сіль і чорний перець

Як готувати

Рибу добре обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть і змастіть невеликою кількістю олії.

Обсмажуйте або готуйте на грилі тільки шкірою вниз, поки вона не стане золотистою та хрусткою. Не пересушуйте - всередині риба повинна залишитися соковитою.

Окремо приготуйте соус: обсмажте часник, додайте помідори чері, влийте трохи білого вина, приправте сіллю, перцем і дрібкою цукру. Через 5-7 хвилин томати перетворяться на легкий ароматний соус.

Подавайте рибу на томатному соусі, прикрасивши базиліком або зеленою цибулею.

Шеф-кухар зазначив, що найчастіша помилка - пересушена риба. Знімайте її з вогню трохи раніше, ніж коли вона здається готовою. Вона "дійде" від власного тепла.

Сібас із томатами чері (фото надане Олександром)

Літній картопляний салат

Інгредієнти:

картопля печена- 300 г

запечений лосось - 150 г

корнішони - 40 г

йогуртовий соус - 50 г

яйце - 1 шт.

синя цибуля - 20 г

діжонська гірчиця - 5 г

редиска

кріп

зелена цибуля

Всі продукти потрібно нарізати довільними шматками і змішати разом. Лосось зверху порвіть на шматочки і посипте кропом та цибулею.

Картопляний салат (фото надане Олександром)