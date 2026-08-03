Що приготувати після роботи влітку: шеф-кухар поділився рецептами легких вечерь
У спеку не хочеться годинами стояти біля плити. Найкращі літні вечері - це прості продукти, мінімум приготування та максимум свіжого смаку.
Своїми вишуканими рецептами з Wave RBC.UA поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Олександр Огороднік. На їх приготування знадобиться лише 30-40 хв.
Сібас із томатами чері
Експерт пояснила, що це одна з тих страв, де не потрібно багато інгредієнтів. Якщо риба свіжа - її смак не варто перебивати великою кількістю спецій.
Інгредієнти
- сібас
- томати чері
- часник
- сухе біле вино (за бажанням)
- оливкова олія
- базилік
- сіль і чорний перець
Як готувати
Рибу добре обсушіть паперовим рушником, посоліть, поперчіть і змастіть невеликою кількістю олії.
Обсмажуйте або готуйте на грилі тільки шкірою вниз, поки вона не стане золотистою та хрусткою. Не пересушуйте - всередині риба повинна залишитися соковитою.
Окремо приготуйте соус: обсмажте часник, додайте помідори чері, влийте трохи білого вина, приправте сіллю, перцем і дрібкою цукру. Через 5-7 хвилин томати перетворяться на легкий ароматний соус.
Подавайте рибу на томатному соусі, прикрасивши базиліком або зеленою цибулею.
Шеф-кухар зазначив, що найчастіша помилка - пересушена риба. Знімайте її з вогню трохи раніше, ніж коли вона здається готовою. Вона "дійде" від власного тепла.
Літній картопляний салат
Інгредієнти:
- картопля печена- 300 г
- запечений лосось - 150 г
- корнішони - 40 г
- йогуртовий соус - 50 г
- яйце - 1 шт.
- синя цибуля - 20 г
- діжонська гірчиця - 5 г
- редиска
- кріп
- зелена цибуля
Всі продукти потрібно нарізати довільними шматками і змішати разом. Лосось зверху порвіть на шматочки і посипте кропом та цибулею.