Пухкі сирники без борошна: співачка SOWA поділилася маминим рецептом

Страва має особливе значення для співачки

Домашні сирники - страва, знайома багатьом із дитинства. Проте навіть досвідченим господиням не завжди вдається зробити їх ніжними, повітряними та водночас такими, щоб вони не розпадалися під час смаження.

Виявляється, секрет не у великій кількості інгредієнтів, а в деталях приготування.

Співачка SOWA вирішила поділитися особливим рецептом своєї мами, який вирізняється тим, що в ньому немає ані борошна, ані манки. Натомість головну роль відіграють якісний кисломолочний сир, яйця та цукрова пудра.

"Для мене мамині сирники - це насамперед смак дому та дитинства. Здавалося б, звичайна страва, яку готують майже в кожній родині, але в мами вони завжди виходять особливими. Найцікавіше, що вона взагалі не додає борошна. Тут важливо знати кілька маленьких секретів, які насправді дуже впливають на результат", - розповідає SOWA.

SOWA з мамою (фото надано пресслужбою співачки)

Інгредієнти для сирників без борошна

Для приготування шести сирників знадобляться:

кисломолочний сир жирністю 5-10% - 300 г

цукрова пудра - 2 столові ложки

яйця - 2 шт.

олія - для смаження

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте сир

Візьміть 300 грамів кисломолочного сиру жирністю від 5 до 10%. Ретельно перетріть його через дрібне сито.

Саме цей етап допомагає позбутися грудочок і зробити сирну масу максимально ніжною та однорідною.

Додайте цукрову пудру

До перетертого сиру додайте дві столові ложки цукрової пудри. Добре перемішайте. На відміну від звичайного цукру, пудра швидше та рівномірніше розподіляється в сирній масі.

Підготуйте яйця

В окремій посудині збийте два яйця до легкої піни. Поступово додайте їх до сирної маси та ретельно перемішайте до однорідної, злегка повітряної консистенції.

Сформуйте сирники

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Перед формуванням сирників обов’язково змочіть руки водою. За допомогою ложки набирайте сирну масу, викладайте її на долоню та обережно формуйте невеликі сирники.

Обсмажте до золотистої скоринки

Викладіть сирники на розігріту сковорідку. Стежте за температурою та за потреби змінюйте нагрівання, щоб вони не підгоряли зовні й встигали приготуватися всередині.

Обережно перевертайте сирники, доки з обох боків не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Сирники (фото надано пресслужбою співачки)

"Мама завжди каже, що в приготуванні сирників немає дрібниць. Навіть те, що ти змочуєш руки водою або використовуєш пудру замість цукру, вже змінює результат. А ще не можна відходити від сковорідки, бо потрібно постійно стежити за температурою. Саме такі маленькі хитрощі й роблять мамині сирники особливими", - ділиться співачка.

Подавати готові сирники можна зі сметаною, медом, ягідним соусом або свіжими фруктами. Особливо добре вони смакують теплими, одразу після приготування.

Такий рецепт стане цікавою альтернативою класичним сирникам із борошном і дозволить по-новому відкрити смак звичної домашньої страви.