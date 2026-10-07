Namelaka стала найкращим кафе Європи за дизайном: що відомо

Namelaka визнали найкращою в Європі за дизайном

Як зазначили представники премії, концепція закладу побудована навколо українських спогадів, пов'язаних із дитинством, родиною та традиційними рецептами. Його інтер'єр створила студія Nemov під керівництвом Романа Мовляйка та Єлизавети Редкіної.

"Відмовившись від мудбордів на користь глибшого аналізу "ДНК", студія будує простір на основі емоційної та культурної пам’яті", - зазначили в дописі.

Одним із ключових елементів став колір. За словами судді цьогорічної премії Сари Фелч, саме він визначає простір кондитерської.

"Колір - це вся історія цього простору: від загального дизайну до кожної деталі та кожного дизайнерського рішення", - сказала вона.

В Namelaka вже встигли поділитися емоціями після перемоги.

"Це не просто нагорода. Це момент, яким ми неймовірно пишаємося", - зазначили вони в сториз.



Namelaka також претендувала на ще одну нагороду

Кондитерська також увійшла до короткого списку The Restaurant & Bar Design Awards 2026 у категорії "Європа - колір".

Однак у цій номінації перемогу здобув мадридський ресторан здорової їжі Superchulo. Його інтер'єр розробив дизайнер Пабло Ройг.

The Restaurant & Bar Design Awards - міжнародна незалежна премія, яка відзначає заклади з усього світу за дизайн ресторанів, кафе, барів та інших гастрономічних просторів. Її заснували у 2008 році.