Які страви повернулися в McDonald’s

Українські ресторани McDonald’s повернули до меню "Роял Чізбургер" і "Дабл Роял Чізбургер". Замовити бургери знову можна з 19 листопада, але варто перевіряти наявність, адже асортимент відновлюють поступо.

"Місію виконано. "Роял Чізбургер і "Дабл Роял Чізбургер" знову в Маці", - зазначили в компанії.

Чому McDonald’s скоротив меню

Наприкінці вересня 2026 року російські дрони атакували Київську область і двічі вдарили по складському комплексу логістичного партнера McDonald’s у Броварському районі.

Унаслідок атаки виникли перебої з постачанням деяких інгредієнтів, зокрема великих булочок і фірмового соусу. Через це мережа тимчасово скоротила меню та залишила передусім ті страви, для яких вдалося забезпечити постачання продуктів альтернативними шляхами.

Що відомо про "Роял Чізбургер" і "Дабл Роял Чізбургер"

"Роял Чізбургер" - це бургер із яловичою котлетою, сиром, цибулею, маринованими огірками, гірчицею та кетчупом. Його особливість - велика булочка з кунжутом і поєднання класичних інгредієнтів.

"Дабл Роял Чізбургер" має схожий склад, але містить дві яловичі котлети замість однієї. Завдяки цьому він більший за розміром і ситніший.