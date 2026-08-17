Не лише борщ та вареники: 5 недооцінених та забутих страв української кухні

Крученики

Крученики - традиційна українська страва з м’яса, яке загортають у рулет із начинкою. Для неї використовують свинину, яловичину або птицю, а всередину додають гриби, цибулю, овочі чи інші продукти.

Страву можна готувати як для повсякденної вечері, так і для святкового столу. Сьогодні крученики легко переосмислити в сучасній кухні, залишивши головне - поєднання ніжного м’яса та ароматної начинки.

Крученики (фото: pinterest.com)

Куліш

Куліш часто асоціюють із козацькою кухнею. Основою традиційної страви є пшоно, а до нього додають сало, цибулю, картоплю та інші доступні продукти.

Густий куліш може нагадувати щось середнє між супом і кашею. Саме простота й ситність зробили його популярною стравою української кухні.

Сьогодні куліш можна зустріти і в сучасних ресторанах, де традиційний рецепт доповнюють сезонними овочами, грибами або м’ясом.

Капусняк

Капусняк знайомий багатьом, але сьогодні його значно рідше готують вдома, ніж борщ. Традиційно основу страви становить квашена капуста, до якої додають картоплю, моркву, цибулю, крупу та м’ясо або інші ситні складники.

У різних регіонах України існують власні варіанти капусняку. Саме тому однієї універсальної версії цієї страви немає.

Капусняк особливо добре смакує в холодну пору року, але його регіональні варіації дозволяють експериментувати з рецептом.

Капусняк (фото: pinterest.com)

Галушки

Галушки навряд чи можна назвати повністю забутою стравою, але сьогодні їх готують значно рідше, ніж вареники. У традиційній кухні існувало багато варіантів галушок - із пшеничного, гречаного чи іншого борошна.

Їх подавали зі шкварками, сметаною, м’ясом або додавали до супів.

Галушки також показують, наскільки важливу роль у традиційному раціоні відігравало просте тісто.

Галушки (фото: pinterest.com)

Шулики

Шулики - традиційна святкова страва з коржів, маку та меду. Спочатку випікали прісні коржі, потім ламали їх на шматочки та заливали маковою підливою.

Страву часто готували на Маковія. Поєднання маку й меду робило її простою, але дуже ароматною.

Також шулики добре ілюструють особливість старої української кухні, де навіть найпростіші продукти могли перетворюватися на святкову страву.

Шулики (фото: wikipedia.org)