Що приготувати з лимонами влітку: два десерти від Лізи Глінської

Лимонний пиріг з ягодами

У цьому рецепті тонке тісто філо поєднується з вершково-лимонною заливкою, малиною та лохиною.

Інгредієнти:

тісто філо — 400 г

вершкове масло — 180 г

вершки 30–33% — 200 мл

цедра одного лимона

яйця — 5 шт. (250 г)

цукор — 150 г

малина

лохина

цукрова пудра для декору

Як готувати

Розтопіть вершкове масло. Змастіть ним один лист тіста філо та накрийте другим. Викладіть зверху малину й лохину.

Підготуйте круглу форму діаметром 25 см. Тісто з ягодами скрутіть і викладіть у форму у вигляді спіралі. Змастіть зверху вершковим маслом і випікайте 10 хвилин за температури 180°C у режимі конвекції.

Тим часом приготуйте заливку. Змішайте яйця із цукром, додайте вершки та лимонну цедру.

Дістаньте пиріг із духовки та залийте сумішшю - чекати, доки тісто охолоне, не потрібно. Поверніть пиріг у духовку ще приблизно на 30 хвилин за тієї самої температури.

За п’ять хвилин до готовності додайте зверху свіжі ягоди й допікайте ще кілька хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути, а перед подачею посипте його цукровою пудрою.

Лимонний пиріг з ягодами (фото надано Лізою)

Лимонний тірамісу

Це цитрусова версія класичного десерту: савоярді просочують лимонним сиропом із лимончелло, а між шарами додають крем із маскарпоне та лимонний курд.

Для лимонного курду

лимонний сік - 150 мл

цедра трьох лимонів

яйця - 3 шт. (150 г)

цукор - 150 г

вершкове масло 82% - 120 г

Для просочення

савоярді - 24 шт.

вода - 200 мл

лимонний сік - 80 мл

лимончелло - 50 мл

цукор - 200 г

Якщо не хочете додавати алкоголь, лимончелло можна замінити такою самою кількістю води.

Для крему

маскарпоне — 250 г

вершки 30–33% — 600 мл

цукрова пудра — 150 г

Готуємо лимонний курд

Натріть лимонну цедру та вичавіть сік. З’єднайте їх у сотейнику, доведіть до кипіння, а потім процідіть.

Окремо змішайте яйця із цукром і додайте гарячий ароматизований лимонний сік. Перелийте суміш у сотейник і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання потримайте на вогні ще 10–15 секунд.

Перелийте масу у високу ємність, додайте холодне вершкове масло та пробийте блендером до однорідності.

Щоб курд швидше охолов, Глінська радить перелити його у пласку ємність, накрити харчовою плівкою в контакт із поверхнею та поставити в холодильник.

Перелийте масу в мірний стакан, додайте холодне вершкове масло та перемішайте. Збийте курд блендером.

"Переливаємо курд в пласку ємність, для того, щоб пришвидшити процес охолодження. Накриваємо харчовою плівкою "в контакт" та поставте в холодильник охолоджуватись", - зазначила кондитер.

Лимонний тірамісу (фото надано Лізою)

Сироп для просочення савоярді:

Змішайте в сотейнику всі інгредієнти: воду, цукор, лимонний сік та лікер. Лікер можна замінити на таку ж кількість води.

Поставте на плиту та доведіть до кипіння. Далі перелийте в іншу ємність.

Лимонний тірамісу (фото надано Лізою)

Крем з маскарпоне:

Об'єднайте в чаші комбайна крем маскарпоне, цукрову пудру та холодні вершки. Збийте все вінчиком на середніх обертах. Крем має бути ніжним, повітряним та тримати форму.

Дістаньте курд з холодильника, перемішайте та перекладіть в кондитерський мішок без насадки. Потрібна форма розміром - 26x21 см, висотою - 6 см.

Просочіть савоярді у сиропі та викладіть на дно форми. Зверху крем, курд і за ним знову просоченні савоярді, крем та курд. Краще це робити за допомогою кондитерського мішка без насадки. Розрівнювати крем зручно за допомогою силіконової лопатки.

Частину крему використайте для декору за допомогою кондитерського мішка з круглою насадкою діаметром 12,13,14 мм. Відсадіть крем поверх курду.

Задекоруйте цедрою лимону, можна додати кілька листочків мʼяти.

Лимонний тірамісу (фото надано Лізою)