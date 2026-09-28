У Києві відбулася благодійна акція: містянам роздавали какао в обмін на листочки

За даними закладу, можливістю "придбати" какао за листя скористалися близько тисячі людей.

Перед входом до кафе зібралася довга черга, масштаби якої здивували навіть самих організаторів.

У закладі зазначили, що очікували значну кількість відвідувачів, однак не були готові до такого ажіотажу.

"Близько 1000 людей прийшли купити какао за листочки з дерев. Ми звісно очікували, що вас буде багато, але щоб стііііільки! Безмеееежно щасливі були бачити кожного та розділити приємні миті дитинства разом", - йдеться у дописі.

Акцію присвятили теплим спогадам із дитинства та простим осіннім радощам.

Після першого дня організатори вирішили продовжити роздавати какао й наступного ранку.

Усіх охочих знову запросили приходити з осіннім листям.

"Будинок Великого Дива" розташований у Києві за адресою: вулиця Велика Васильківська, 47.