У Києві росіяни зруйнували пекарню "Завертайло" під час дронової атаки

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За його словами, наразі він прямує на місце події, щоб з'ясувати всі обставини та масштаби руйнувань. Чи були в момент атаки в закладі відвідувачі та співробітники, а також чи є серед них постраждалі, власник не вказав.

Йдеться про локацію "Завертайло біля Софії" на вулиці Володимирській, 24а, неподалік Софійського собору.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Шевченківському районі постраждали п'ять людей. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

Згодом Станіслав написав, що внаслідок атаки постраждала одна людина, яку доставили в лікарню.

"Схоже на наслідки вибухової хвилі, без кровотечі і видимих ушкоджень, в будь-якому випадку лікарі надають допомогу. Команда всі цілі і неушкоджені, але ще тож треба буде всіх оглянути знову", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що команда і гості під час атаки перебували в підвальному приміщенні.

Як зараз виглядає "Завертайло" (фото: t.me/zavertailo_stanislav)

Додамо, що заклад "Бути Софі", який розташований неподалік "Завертайло", інформує в Instagram, що внаслідок обстрілу є пошкодження в будівлі заповідника.

"Зараз відбувається евакуація, тому сьогодні Бути Sofie не працює. Про подальшу роботу повідомимо трохи згодом", - інформує заклад.

Що відомо про "Завертайло"

"Завертайло" - київська мережа сімейних пекарень, заснована Станіславом та Анною Завертайло. Історія бренду розпочалася на Подолі у 2021 році, а у квітні 2023-го відкрилася друга локація - біля Софії Київської.

Заклад на Володимирській, 24а поєднував формат пекарні, кафе та ресторану. У меню були хліб і випічка власного виробництва, десерти, сніданки та основні страви. Мережа робить акцент на хлібі на заквасці, випічці та локальних продуктах.

Локація біля Софії стала другою в історії бренду. Вона розташована в історичному центрі Києва, неподалік Софійського собору та Золотих воріт.