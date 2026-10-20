Як смачно готувати гарбуз: три корисні ідеї від нутриціолога на осінь

Чому гарбуз краще запікати або тушкувати

Бета-каротин в організмі перетворюється на вітамін А, який важливий для нормального зору, роботи імунної системи та здоров’я шкіри. А щоб отримати більше користі від гарбуза, варто звернути увагу не лише на спосіб приготування, а й на інгредієнти, з якими його поєднують.

Гарбуз містить каротиноїди - рослинні пігменти, зокрема бета-каротин. Під час термічної обробки клітинні структури овочу розм’якшуються, тому організму може бути легше засвоювати ці сполуки.

Гарбуз (фото: magnific)

Експерт розповіла, що один із найпростіших способів приготування - запікання. Достатньо нарізати гарбуз шматочками, викласти на деко й поставити в духовку до м’якості. Якщо овоч стиглий і солодкий, він не потребує додавання цукру чи меду.

Ще один нюанс - поєднання гарбуза з жирами. Бета-каротин є жиророзчинною сполукою, тому до страв із ним можна додавати оливкову олію, горіхи, насіння або інші джерела жирів. Це сприяє засвоєнню каротиноїдів.

Три страви з гарбуза, які легко приготувати вдома

Запечений гарбуз із сиром фета

Нутриціолог зазначила, що це поєднання сподобається тим, хто любить контраст солодких і солоних смаків. Гарбуз потрібно нарізати шматочками, за бажанням додати трохи оливкової олії та спецій і запекти до м’якості.

Наприкінці приготування або перед подачею розкришити зверху сир фета. За бажанням страву можна доповнити насінням, свіжою зеленню або горіхами.

Запечений гарбуз з сиром (фото: magnific)

Гарбуз, тушкований із курячим філе

Для ситнішого обіду чи вечері гарбуз можна приготувати разом із курячим філе. Наріжте м’ясо й овоч кубиками, додайте часник, улюблені спеції та трохи води або бульйону. Тушкуйте до готовності курки й м’якості гарбуза.

У результаті вийде страва, у якій поєднуються білок із курятини та овочі. За потреби до неї можна додати крупу або інший гарнір.

Гарбуз, тушкований із курячим філе (фото: magnific)

Сирна запіканка з гарбузом

Гарбуз пасує не лише до солоних страв, а й до домашніх десертів. Наприклад, із нього можна приготувати сирну запіканку з корицею - без великої кількості цукру.

Для цього знадобляться:

300 г кисломолочного сиру жирністю 5%

200 г гарбузового пюре

1 яйце

20 г манної крупи

кориця - за смаком

Змішайте всі інгредієнти до однорідності. Перекладіть масу у форму й випікайте за температури 180 °C приблизно 30-40 хвилин, доки запіканка не приготується. Точний час залежить від розміру форми та вологості сиру й гарбузового пюре.

Якщо гарбуз достатньо солодкий, додатковий підсолоджувач може не знадобитися.

Запіканка з гарбуза (фото: magnific)

Як частіше додавати гарбуз до раціону

Гарбуз не обов’язково залишати лише для сезонних пирогів або крем-супів. Він може стати основою обіду, доповненням до вечері чи інгредієнтом домашнього десерту.

Головне - обирати варіанти, які подобаються саме вам. Адже корисні продукти легше зробити частиною щоденного раціону, якщо вони водночас смачні та прості в приготуванні.