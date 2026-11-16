Євген Клопотенко приготував український борщ в артпросторі Анджеліни Джолі

Як минув вечір із Клопотенком

Зустріч відбулася 11 листопада з нагоди 50-річчя Українського музею. За основу вечора Клопотенко взяв власну кулінарну книжку.

Гості побачили, як шеф готує борщ, і змогли його скуштувати. Під час розмови йшлося про те, як у родинах передають рецепти з покоління в покоління.

Клопотенко був серед експертів, які працювали над номінацією культури приготування українського борщу.

Євген Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

У 2022 році ЮНЕСКО внесла її до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Фото з Atelier Jolie шеф опублікував 15 листопада. У дописі він подякував Анджеліні Джолі й наголосив, що українська культура має бути представлена на провідних міжнародних майданчиках.

Євген Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

"І для мене було великою честю представити там українську кухню, наші традиції та смаки. Маленькі кроки роблять великі речі", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

Що відомо про артпростір Анджеліни Джолі

Atelier Jolie відкрився в грудні 2023 року на Ґрейт-Джонс-стріт у Нью-Йорку. Будівля колись належала Енді Ворголу, а у 1980-х там жив і працював художник Жан-Мішель Баскія.

Тепер у просторі організовують виставки, майстеркласи й мистецькі резиденції.

Тут також працює кафе Eat Offbeat, команда якого проводить кулінарні події.