“Готуємо з Фло”: 5 рецептів поживних страв від Флоренс Пʼю

Гарбузовий суп з чорізо

Ароматний, пікантний та зігріваючий суп, ідеальний на осінь. Особливо, якщо додати до нього пікантні ковбаски, картоплю та часник.

Мускатний гарбуз (попередньо запечений з олією в духовці)

Овочевий бульйон

Часник

2-3 середні картоплини

1 середня цибулина

Чилі

Спершу треба розрізати гарбуз навпіл, вичистити серцевину, нарізати дольками приблизно по 2 см в ширину, змазати оливковою олією, додати кілька зубчиків часнику на деко та запекти в духовці. Тим часом, треба підготувати ще часник, чилі, цибулю, ковбаски та картоплю (Флоренс бере молоду картоплю і залишає шкірку). Викласти на сковорідку цибулю, картоплю та ковбаски і смажити до готовності. Чилі та часник подрібнити мілко.

Запечений гарбуз очистити від шкірки, закинути його в каструлю, додати бульйон, чилі з часником та перебити суміш погружним брендером. Трохи підігріти суп і додати сіль та перець за смаком. В тарілку слід викласти спочатку суп, а зверху підсмажену картоплю з ковбасками.

Паста з цукіні з креветками

Флоренс назвала цю страву courgetti (від британської назви овоча “courgette”). Найбільша складність в тому, щоб нарізати цукіні довгими стрічками, у формі спагетті – акторка використовує для цього спеціальний девайс. Проте можна спробувати подрібнити овоч овочечисткою на тоненькі слайси.

3 невеликих цукіні

Креветки

1 середня цибулина

Помідори

Часник

Чилі

Солодкий перець

Ковбаски чорізо (за бажанням)

Спершу слід підготувати соус – подрібнити овочі і протушкувати в сковорідці з додаванням води. Окремо Флоренс підсмажує цибулю з чорізо і також додає в соус, проте це не обовʼязково. Соус має бути достатньо рідкий. Коли він достатньо протушкується, слід додати туди цукіні і залишити на деякий час, щоб овочі приготувались.

Тим часом, підготуйте креветки – розтопіть вершкове масло, додайте подрібнений часник і креветки і готуйте по кілька хвилин з обох сторін до готовності. Для подачі викладіть на тарілку пасту і зверху кілька креветок за смаком. Можна також збризнути страву лимонним соком для свіжості.

Готова страва (фото: скріншот зі сторіз Флоренс Пʼю)

Салат з тунцем та нутом

Смачний та поживний салат, який містить в собі всі необхідні нутрієнти і чудово підійде для більш холодної пори року.

Томати чері

Часник

Шампіньйони

Консервований нут

Консервована кукурудза

Червона цибуля (¼ цілої)

Тунець у власному соку

Спершу слід подрібнити часник та шампіньйони і підсмажити їх на сковорідці з олією. Тим часом, нарізати томати на четвертинки, цибулю півкільцями, почистити моркву та подрібнити її овочечисткою на тоненькі слайси. Додати в глибоку миску і туди ж відправити нут, половину банки кукурудзи та тунець.

Далі додати в салат оливкову олію, сіль, перець, за бажанням трохи чилі. Викласти салат на тарілку, збризнути табаско та бальзамічним соусом (не обовʼязково) та викласти зверху підсмажені гриби.

Пюре з батату з тушкованою в пиві яловичиною

Страва, яка точно зігріє холодні осінні вечори. Насичене пюре з солодкої картоплі і пікантна яловичина, тушкована в темному пиві, це ідеальне поєднання.

Яловичина

Темне пиво

Панчетта

Шампіньйони

Морква

Селера

Цибуля

Часник

Чилі

Томатна паста

Яловичий бульйон

Батат

Вершкове масло

Для початку треба викласти мʼясо на розігріту сковорідку з олією та підсмажити до скоринки. Тим часом, подрібнити овочі: цибулю, селеру та часник кубиком, моркву крупними кружальцями. Додати до мʼяса панчетту та овочі, трохи обсмажити та додати томатну пасту. Далі залити мʼясо бульйоном (Флоренс використовує бульйонний кубик) та додати півпляшки пива Guinness (або будь-якого іншого насиченого темного пива). Залишити тушкуватись на повільному вогні кілька годин або поки мʼясо не стане мʼяким. В кінці додати гриби та чилі.

Тим часом слід відварити батат та розімʼяти його в пюре з додаванням вершкового масла. Подавати страву разом в тарілці, щедро поливши пюре соусом з мʼяса.

Тушкування яловичини (фото: скріншот зі сторіз Флоренс Пʼю)

Тушковані овочі з фетою

Лінивий варіант страви Рататуй, для якої достатньо просто подрібнити всі овочі, які давно зачекалися в холодильнику та протушкувати їх в насиченому соусі.

Солодкий перець

Баклажан

Помідори

Морква

Гриби шампіньйони

Часник

Ковбаски чорізо

Томатна паста або соус маринара (за бажанням)

Сир фета

Спершу треба порізати ковбаски кубиком і вкинути на розігріту сковорідку, змащену олією. Тим часом подрібнити баклажан, моркву, цибулю, перець та гриби кубиками, додати до ковбасок, трохи дати приготуватись, останніми додати помідори.

Далі до овочів можна додати томатну пасту або соус маринара, проте Флоренс наполягає, що це не обовʼязково, адже без нього овочі просто дадуть натуральний смак та аромат. Додати сіль, перець та спеції за смаком і тушкувати на повільному вогні 20-30 хвилин, періодично помішуючи та за необхідності додаючи води.

Подавати страву слід з хрустким хлібом та посипавши зверху сиром фета.