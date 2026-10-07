Про зустріч із собою: Літковська представила в Парижі авангардну колекцію STRICHA

Зустріч як головна тема колекції

Цього сезону бренд LITKOVSKA переосмислив поняття зустрічі з іншою людиною, мистецтвом і самим собою. Саме ця ідея стала основою STRICHA.

Простором для презентації стало паризьке Café Beaubourg навпроти Центру Помпіду. Гостей запросили на ранкову каву, перетворивши показ на своєрідну сцену для випадкового зібрання.

Присутніх зустрічав напис "SET MISSING. DESTROYED BY MISSILE". Він став нагадуванням про війну та реальність, в якій була створена колекція.



Презентація поєднала моду, музику та перформанс. Показ відкрили українська модель Паша Гаруля та музикант Дмитро Новіченко, після чого Гаруля вийшла на подіум першою.

Одним із джерел натхнення для STRICHA стала творчість українського художника Бориса Косарева - представника українського авангарду та харківського конструктивізму.

Його роботи, зокрема колажні портрети та зображення масок, надихнули на використання фрагментованих облич у колекції. Вони з'явилися на одязі у вигляді принтів, аплікацій та інших декоративних елементів.



Що увійшло до колекції STRICHA

У речах LITKOVSKA традиційний для бренду тейлоринг поєднався з конструктивними деталями та ефектом незавершеності. Шви стали помітною частиною дизайну, а краї тканин залишилися необробленими.

Особливу роль відіграли трансформовані силуети. Об'ємна блуза розгортається у довгу сукню, а кейп перетворюється на пальто.

У колекції також представлені костюми, твідові та трикотажні речі з потертостями, сукня, що нагадує клаптевий килим, топ з вишивкою, оверсайз сорочки та штани.