"Золота Дзиґа 2026": найкращі образи червоної доріжки
Наприкінці липня у Києві відбулася одна з головних культурних подій року - ювілейна 10-та церемонія вручення Національної кінопремії "Золота Дзиґа". На червоному хіднику українські знаменитості продемонстрували стильні образи, поєднавши вечірню класику з актуальними модними трендами.
Wave RBC.UA розповідає про найефектніші образи кінопремії.
Анна Різатдінова
Українська гімнастка зробила ставку на total black. Для виходу вона обрала ексклюзивну сукню довжини максі з високим коміром, головною особливістю якої стала багатоярусна фактурна тканина. Завершила образ спортсменка витонченим кремовим клатчем.
Ольга Сумська
Акторка з'явилася на церемонії у стильному поєднанні класики та сучасності. Вона обрала темний костюм із жилетом і брюками, поверх якого накинула білий жакет. Завершував образ чорний фактурний клатч.
Юлія Буйновська та Єгор Козлов
Акторська пара довела, що вміє створювати гармонійні луки. Єгор позував у чорному поло та широких білих штанах, тоді як Юлія обрала корсет у поєднанні зі шкіряним поясом і білою спідницею максі. Яскравими деталями її аутфіту стали червона сумочка та чорні прозорі рукавички.
Юрій Горбунов
Телеведучий зробив вибір на користь сучасного smart casual. На червоному хіднику він постав у класичних темних штанах і білій сорочці з піднятим коміром та закоченими рукавами. Доповнили образ кросівки, які додали невимушеності та сучасності.
Дар'я Трегубова
Телеведуча привернула увагу блискучою приталеною сукнею максі, повністю оздобленою паєтками. Вбрання з відкритими плечима підкреслило силует і додало святковості.
Оксана Гутцайт
Телезірка для церемонії обрала блискучу сукню з виразними геометричними візерунками, яка ефектно підкреслила урочисту атмосферу вечора.