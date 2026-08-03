"Золота Дзиґа 2026": найкращі образи червоної доріжки

Анна Різатдінова

Українська гімнастка зробила ставку на total black. Для виходу вона обрала ексклюзивну сукню довжини максі з високим коміром, головною особливістю якої стала багатоярусна фактурна тканина. Завершила образ спортсменка витонченим кремовим клатчем.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ольга Сумська

Акторка з'явилася на церемонії у стильному поєднанні класики та сучасності. Вона обрала темний костюм із жилетом і брюками, поверх якого накинула білий жакет. Завершував образ чорний фактурний клатч.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Юлія Буйновська та Єгор Козлов

Акторська пара довела, що вміє створювати гармонійні луки. Єгор позував у чорному поло та широких білих штанах, тоді як Юлія обрала корсет у поєднанні зі шкіряним поясом і білою спідницею максі. Яскравими деталями її аутфіту стали червона сумочка та чорні прозорі рукавички.

Козлов та Буйновська (фото: instagram.com/yehor_kozlov)

Юрій Горбунов

Телеведучий зробив вибір на користь сучасного smart casual. На червоному хіднику він постав у класичних темних штанах і білій сорочці з піднятим коміром та закоченими рукавами. Доповнили образ кросівки, які додали невимушеності та сучасності.

Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)​

Дар'я Трегубова

Телеведуча привернула увагу блискучою приталеною сукнею максі, повністю оздобленою паєтками. Вбрання з відкритими плечима підкреслило силует і додало святковості.

Дар'я Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Оксана Гутцайт

Телезірка для церемонії обрала блискучу сукню з виразними геометричними візерунками, яка ефектно підкреслила урочисту атмосферу вечора.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)