Зірки на фестивалі "Вирій": модні образи Єфросиніної, Френдій, Кадная та інших

Вікторія Маремуха

Акторка, яка з'явилася на заході разом із сином, вразила автентичним аутфітом, вдягнувши напівпрозорий нюдовий корсет, білі шорти та відкриту спідницю із довгою бахромою. Свій наряд вона завершила об'ємним головним убором, кулоном-мушлею та високими шкіряними чоботами.

Вікторія Маремуха на фестивалі "Вирій" (фото: instagram.com/vicky_mare)

Маша Єфросиніна

Телеведуча обрала для фестивалю ніжний та витончений образ - бра у відтінку кави з молоком та білу міді-спідницю з фактурною тканиною, які доповнила об'ємною шаллю. Голову зірки прикрашав витончений обруч.

Єфросиніна на фестивалі "Вирій" (скриншот)

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA з'явилася у вільній блузі відтінку оливи з об’ємними рюшами та довгій чорній спідниці. Додатковим акцентом образу стала масивна срібна прикраса на шиї.

Заріцька на фестивалі "Вирій" (скриншот)

Дмитро Каднай

Для заходу артист обрав стильний total black, що складається з вкороченого піджака, футболки, шортів та масивних туфель з білими шкарпетками. Свій аутфіт він доповнив срібними ланцюжками на шиї, сумкою-кросбоді та білою кепкою.

Дмитро Каднай (фото: instagram.com/dimakadnay)

Аліна Френдій

Фешн-блогерка зробила ставку на драматичний бохо-шик, вдягнувши вишукану чорну сукню з глибоким декольте та довгою спідницею. Доповнили наряд шкіряний пояс на стегнах, кручене копьє на шиї та макіяж.

Аліна Френдій на фестивалі "Вирій" (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Мішель Андраде

Артистка продемонструвала яскравий total white образ. Вона вдягнула білий корсет, короткі шорти та один гольф. Доповнили лук рукавички та витончена сумочка, а біле пір'я у волоссі додало етнічного колориту.

Мішель Андраде показала образ для "Вирію" (скриншот)

Анна Неплях

Блогерка та модель зробила ставку на етно-гламур, вдягнувши коротку білу сукню та накидку молочного кольору. Свій аутфіт Анна доповнила масивними золотими прикрасами - намистом, поясом та браслетами, а також взуттям на масивній плетеній платформі.

Анна Неплях на фестивалі "Вирій" (скриншот)

Вадим Лисиця з родиною та командою

Продюсер завітав на фестиваль разом із дружиною Іриною, донькою Діаною, співачкою Мар'яною Ромась та представниками команди лейблу Foxlab. В основі їхніх образів - сімейна fashion-легенда "Біла Мавка, Чорний Ворон і Зоря", яку створили стиліст Сергій Пастухов та гримерка Олена Замрій.

Лисиця з родиною та командою (фото надане представниками продюсера)

Євген Таллер

Продюсер та бізнесмен продемонстрував розслаблений етно-кежуал лук, вдягнувши світлу лляну сорочку із запахом і поясом та широкі сіро-коричневі джинси з сандалями. Додатковими акцентами його аутфіту стали чорні сонцезахисні окуляри та колоритна підвіска у вигляді дерев'яного гребінця на шиї.

Євген Таллер на фестивалі "Вирій" (скриншот)