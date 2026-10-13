Засніжений будиночок за майже 6 тисяч доларів: Louis Vuitton представив незвичайну сумку
Французький модний дім Louis Vuitton представив незвичайну сумку у формі мініатюрного гірського шале, вкритого снігом. Новинка під назвою LV Lodge увійшла до зимової колекції LV Ski, а її вартість становить 5 950 доларів.
Детальніше про незвичайний аксесуар розповідає Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Louis Vuitton.
Як виглядає нова сумка Louis Vuitton
Дизайнери бренду відтворили традиційний альпійський будиночок із характерним похилим дахом, димарем та декоративними віконницями з фірмовим візерунком Monogram.
Особливу увагу приділили деталям. Дах сумки імітує сніговий покрив і водночас виконує функцію кришки - його можна відкрити, щоб покласти всередину необхідні речі.
Для виготовлення LV Lodge використали натуральну волову шкіру та канву з покриттям.
Конструкція складається із 65 окремих елементів, які формують мініатюрну архітектурну композицію.
Попри незвичну форму, аксесуар залишається функціональним. Усередині достатньо місця для смартфона, картхолдера та помади.
Сумка має знімний регульований ремінець і плетений ланцюжок, тож її можна носити кількома способами.
Дизайн доповнюють фурнітура золотистого кольору та підкладка з мікрофібри.
Розміри новинки становлять 17 × 20 × 8 сантиметрів.
Скільки коштує незвичайний аксесуар
На американському сайті Louis Vuitton вартість LV Lodge становить 5 950 доларів. Модель уже доступна для попереднього замовлення.
Сумка стала частиною зимової лінійки LV Ski, присвяченої гірськолижному відпочинку та естетиці альпійських курортів.
Колекція поєднує функціональний зимовий одяг, взуття та аксесуари з характерними для Louis Vuitton розкішними матеріалами й декоративними елементами.
LV Lodge вирізняється серед традиційних сумок бренду своїм майже іграшковим дизайном, перетворюючи звичайний аксесуар на мініатюрний артоб'єкт.