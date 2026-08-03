Від вінтажного шифону до розкішного пір’я: найнезвичніші весільні образи зірок цього літа

Дуа Ліпа - кутюр із пір’ям

Офіційно Дуа Ліпа та Каллум Тернер одружилися 31 травня 2026 року під час приватної цивільної церемонії в Лондоні.

Однак головне триденне весільне святкування пара влаштувала вже у червні на Сицилії, тому найрозкішніший образ співачки став частиною саме літнього весільного сезону.

Для головної церемонії Дуа обрала індивідуальну сукню Chanel Haute Couture, створену Матьє Блазі.

Обтисле вбрання з відкритою спиною переходило у двометровий шлейф, вкритий делікатним пір’ям і мерехтливим декором.

Це була перша весільна сукня Chanel Haute Couture, яку Блазі розробив для подруги модного дому.

На створення декору пішло 480 тисяч намистин, 25 тисяч пір’їн і понад 1150 годин ручної роботи.

Образ завершувала шестиметрова фата з тюлю, розшита намистинами й пір’ям та прикрашена вирізаними вручну аплікаціями з органзи.

Весільний гардероб співачки не обмежився одним вбранням. На вечірці в Палермо вона з’явилася у білій шкіряній сукні Bottega Veneta з відкритою спиною, фірмовим плетінням intrecciato та спідницею зі страусового пір’я.

Для недільного бранчу Дуа обрала напівпрозору мереживну сукню Chloé з квітковим візерунком.

Емма Робертс - вінтажний білий

25 липня 2026 року Емма Робертс вийшла заміж за актора Коді Джона. Весілля відбулося в Сан-Веллі, штат Айдахо, у сімейному маєтку нареченого серед гір, зелені та природних квіткових композицій.

Сукню для церемонії створила Monique Lhuillier. Емма одразу відмовилася від сліпучо-білого кольору й попросила надати тканині старовинного вигляду.

Так з’явився особливий відтінок, схожий на білий шовк із легким чайним забарвленням.

За словами акторки, на весільних фотографіях вона хотіла виглядати майже як привид із іншої епохи.

Вбрання поєднало складне драпірування, корсетну конструкцію та французьке мереживо.

Напівпрозорі шари тканини створювали відчуття легкої недосконалості, ніби сукню знайшли у старій родинній скрині, але адаптували до сучасної моди. Натхненням стали весільні образи Кейт Мосс, Клаудії Шиффер і Крісті Г’юм.

Для вечірки Емма повністю змінила настрій образу. Замість ніжної світлої сукні вона вдягнула чорний мереживний корсет і пишну спідницю, відтворену за моделлю з архівної колекції Monique Lhuillier 2003 року.

Марина Мазепа - колоски Swarovski

Українська акторка та хореографка Марина Мазепа вказувала датою свого весілля 5 червня 2026 року, а першими кадрами з церемонії поділилася за кілька днів.

Святкування відбулося на морському узбережжі, а до програми й образів наречена додала українські традиції та символи.

Для весілля Марина обрала не одну, а три сукні українського бренду YEDYNA.

Головне вбрання мало напівпрозорий корсет, витончений силует і довгий шлейф.

Його центральною деталлю стали вручну вишиті колоски пшениці, оздоблені кристалами Swarovski, бісером і камінням.

Колосок мав для нареченої особисте значення - він символізував Україну, рідний дім і зв’язок із власним корінням.

Спідницю створили зі сотень окремих фрагментів сітки, нашитих так, щоб перехід від корсета виглядав легким і майже невагомим.

Для коктейльної частини Марина перевдягнулася у сукню, натхнену класичним Голлівудом та елегантністю Одрі Гепберн.

Третє вбрання створили спеціально для танцю, який хореографка підготувала як подарунок своєму чоловікові.

Наступного дня подружжя та гості з’явилися у вишиванках, а молодята обрали сорочки з власним сімейним символом.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Мел Сі - сукня від Вікторії Бекхем

18 липня 2026 року Мелані Сі одружилася з австралійським моделлю та продюсером Крісом Дінгволлом.

Літню церемонію влаштували біля озера в Камбрії, на території заміського будинку друзів пари. До цього закохані офіційно зареєстрували шлюб в Австралії.

Для австралійської церемонії Мел Сі вдягнула мереживну сукню-комбінацію Victoria Beckham, яку дизайнерка позичила їй із власного гардероба.

Так вбрання стало символічним "чимось позиченим" у весільному образі співачки.

Для головного британського святкування Вікторія Бекхем створила персональну версію сукні.

Лаконічний силует доповнили відкритою спиною, делікатним шлейфом і вінтажним мереживом, яке вручну фарбували до потрібного відтінку.

Вбрання залишалося мінімалістичним, але завдяки складній ручній роботі виглядало святково й дорого.

Після церемонії Sporty Spice змінила елегантну сукню на спортивний костюм, у якому могла вільно танцювати до завершення вечірки.

Цей вихід став і практичним рішенням, і дотепним нагадуванням про її найвідоміший сценічний образ.

Паула Брусс - міді зі шлейфом

3 липня 2026 року дизайнерка інтер’єрів Паула Брусс вийшла заміж за музиканта й модель Ділана Джаггера Лі, сина Памели Андерсон і Томмі Лі.

Церемонію провели у приватному саду з польовими квітами на території вілли в Сен-Тропе.

Весільну сукню для Паули створив Фернандо Гарсія для Oscar de la Renta. Під час роботи над образом команда надихалася класичним французьким кінематографом, стрічкою Софії Копполи "Марія-Антуанетта" та Одрі Гепберн у фільмі "Кумедне личко".

Головною особливістю сукні став контраст довжин. Спереду спідницю зробили коротшою, щоб наречена могла легко рухатися, йти до вівтаря у балетках або босоніж.

Позаду залишили довгий об’ємний шлейф, який надавав образу урочистого, майже казкового вигляду.

Романтичний силует доповнили діамантові сережки у формі квітів, створені спеціально під весільне вбрання.

У результаті образ поєднав французьку легкість, голлівудську романтику та практичність, нетипову для класичної сукні принцеси.