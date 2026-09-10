Від першого iPhone до 18: як змінювався популярний смартфон Apple

2007 - перший iPhone

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. Apple тоді позиціонувала його одразу як три пристрої в одному: телефон, широкоформатний iPod та інтернет-комунікатор.

Смартфон отримав 3,5-дюймовий дисплей, мультитач, 2-мегапіксельну камеру, Wi-Fi, Bluetooth та EDGE. Фізичної клавіатури не було - замість неї Apple запропонувала сенсорну клавіатуру, якою користувач керував пальцями.

На момент презентації це виглядало незвично: більшість смартфонів того часу мали фізичні кнопки. Apple фактично зробила екран головним елементом взаємодії з телефоном.

Перший iPhone (фото: wikipedia.org)

2008 - iPhone 3G і поява App Store

Наступного року Apple випустила iPhone 3G. Саме ця модель стала важливою для формування майбутньої компанії.

Окрім підтримки 3G, смартфон отримав доступ до App Store. Це змінило роль телефона: він поступово перетворився не просто на засіб зв’язку, а на платформу, яку користувач міг наповнювати власними застосунками.

iPhone 3G (фото: wikipedia.org)

2010 - iPhone 4 і новий стандарт дизайну

iPhone 4 став однією з найбільш помітних змін у ранній історії моделі. Apple відмовилася від заокругленого корпусу попередників і зробила ставку на скло та металеву рамку.

Головним нововведенням став Retina-дисплей із набагато вищою щільністю пікселів. Також з’явилася фронтальна камера для відеодзвінків FaceTime.

Саме з iPhone 4 сформувався впізнаваний образ смартфона Apple, який багато в чому визначав дизайн наступних поколінь.

iPhone 4 (фото: wikipedia.org)

2012 - iPhone 5

iPhone 5 став першим iPhone з 4-дюймовим дисплеєм. Корпус зробили тоншим і легшим, а замість старого 30-контактного роз’єму з’явився Lightning.

Також смартфон отримав підтримку LTE, що дозволило значно швидше працювати з мобільним інтернетом.

iPhone 5 (фото: wikipedia.org)

2014 - iPhone 6 і поява Plus

Через кілька років Apple змінила підхід до розміру смартфона. iPhone 6 отримав 4,7-дюймовий дисплей, а разом із ним компанія вперше представила iPhone 6 Plus із 5,5-дюймовим екраном.

Це був важливий момент: Apple фактично визнала, що користувачам потрібні більші смартфони. Великі екрани поступово стали новою нормою.

iPhone 6 (фото: wikipedia.org)

2016 - iPhone 7

iPhone 7 запам’ятався не лише оновленою камерою та продуктивністю. Apple прибрала традиційний 3,5-мм роз’єм для навушників.

Рішення викликало чимало дискусій, але згодом інші виробники також почали відмовлятися від аудіороз’єму.

iPhone 7 (фото: wikipedia.org)

2017 - iPhone X змінює все

Десята річниця iPhone стала приводом для одного з найбільших редизайнів.

iPhone X відмовився від кнопки Home та широких рамок навколо дисплея. Apple представила OLED-екран, Face ID та характерний виріз у верхній частині дисплея.

Саме iPhone X започаткував дизайн, який визначав вигляд смартфонів Apple протягом наступних років.

iPhone Х (фото: wikipedia.org)

2019 - iPhone 11

З iPhone 11 камера стала одним із головних аргументів на користь оновлення смартфона. У базовій версії з’явилася подвійна камера, а Pro-моделі отримали потрійну.

Apple також зробила великий акцент на нічній зйомці та обчислювальній фотографії. Смартфон дедалі більше позиціонувався як інструмент для створення контенту.

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іPhone 11 (фото: jabko.ua)

2020 - iPhone 12

У 2020 році Apple представила iPhone 12 із підтримкою 5G та новим дизайном із пласкими гранями, який відсилав до естетики старіших моделей.

Ще одним важливим нововведенням стала система MagSafe - магнітне кріплення для заряджання та аксесуарів.

iPhone 12 (фото: support.apple.com)

2021-2022 - iPhone 13 та 14

iPhone 13 продовжив курс на вдосконалення камер, дисплея та автономності. У Pro-версіях з’явилася підтримка ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц.

А iPhone 14 Pro у 2022 році став черговою знаковою моделлю. Apple замінила традиційний виріз на Dynamic Island - інтерактивну область навколо фронтальної камери та датчиків Face ID.

Тоді ж Apple представила супутникові функції екстреного зв’язку для підтримуваних регіонів.

iPhone 13 (фото: support.apple.com)

iPhone 14 (фото: apple.com)

2023 - iPhone 15 і USB-C

Одна з найпомітніших змін останніх років відбулася у 2023-му. У серії iPhone 15 Apple відмовилася від Lightning на користь USB-C.

У Pro-версіях компанія також використала титановий корпус, зробивши акцент на меншій вазі та професійних можливостях камер.

Перехід на USB-C став особливо помітним, адже один стандарт заряджання дозволив використовувати той самий кабель для iPhone, MacBook, iPad та багатьох інших пристроїв.

iPhone 15 (фото: wikipedia.org)

2024 - iPhone 16

У серії iPhone 16 Apple зробила ще більший акцент на штучному інтелекті.

Смартфони отримали нову кнопку Camera Control, яка дозволяє швидше запускати камеру та керувати параметрами зйомки. Pro-моделі також отримали оновлення камер і відеоможливостей.

Паралельно Apple почала розгортати Apple Intelligence - набір функцій на основі штучного інтелекту, інтегрований у систему.

iPhone 16 (фото: wikipedia.org)

2025 - iPhone 17

У 2025 році Apple представила iPhone 17 із більшим 6,3-дюймовим дисплеєм із ProMotion, чипом A19 та оновленою системою камер. Фронтальна камера отримала функцію Center Stage, а основна та ультраширококутна камери - роздільну здатність 48 Мп.

Тобто смартфон дедалі більше розвивався не через радикальну зміну форми, а через технології всередині: камери, процесори, дисплеї, автономність та програмні можливості.

iPhone 17 (фото: wikipedia.org)

2026 - iPhone 18 Pro та Duo

І ось нинішній етап еволюції - iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Apple представила їх 9 вересня 2026 року. Однією з головних новинок стала 48-мегапіксельна основна камера з регульованою діафрагмою - вперше в iPhone користувач отримав можливість вручну змінювати цей параметр. Це дозволяє впливати на глибину різкості та кількість світла, яке потрапляє на сенсор.

Смартфони працюють на новому A20 Pro, створеному за 2-нм техпроцесом. Apple також заявляє про покращення системи охолодження та продуктивності, зокрема для тривалих навантажень.

Ще одна зміна стосується Dynamic Island: він став компактнішим та може одночасно відображати до трьох Live Activities.

Але, мабуть, найцікавіший напрямок - штучний інтелект. iPhone 18 Pro працює з iOS 27 та новим Siri AI, який має краще розуміти персональний контекст, працювати з інформацією на екрані та допомагати виконувати дії всередині системи.

iPhone 18 Pro (фото: apple.com)

iPhone Duo - перший складаний смартфон Apple, представлений у 2026 році. У складеному вигляді він має компактний формат, а після розкриття перетворюється на пристрій із великим 7,6-дюймовим дисплеєм.

Модель отримала титановий корпус, чип A20 Pro та оновлені камери. Це перший iPhone, який поєднав формат смартфона та компактного планшета.

iPhone 18 Duo (фото: apple.com)