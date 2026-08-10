Від етнічної класики до готики: як Хамайко, Цимбалару та інші зірки вдягнулися на "Вирій"

Зірки продовжують ділитися кадрами з фестивалю "Вирій. Простонеба", який проходив 8-9 серпня на ВДНГ. Гості не лише слухали українську та електронну музику, а й демонстрували яскраві наряди з етнічними мотивами.

Андрій Оністрат та Валентина Хамайко

Оністрат обрав вільну сорочку-туніку ніжно-рожевого відтінку, а телезірка постала у білій сорочці з об'ємними рукавами та коричневій спідниці, прикрашеній декоративною вишивкою. Свій образ Валентина доповнила золотистим вінком з колосками та намистом.

Оністрат та Хамайко (фото: instagram.com/onistrataa)

Руся Данілкіна

Ветеранка, яка стала символом стійкості та сили духу, одягнула кремову сукню з корсетом та багатошаровою спідницею зі стрічками. Контрасту образу додали чорні черевики на масивній підошві та вінок із колосків.

Руся Данілкіна (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

Анастасія Цимбалару

Акторка обрала total black лук з бра та мереживним корсетом, який доповнила золотими прикрасами. Особливого колориту додали незвичайний візерунок на обличчі та витончений підвісок на чоло.

Анастасія Цимбалару (фото: агенція PIDHID PR)

LADA

Співачка обрала стильний топ з бахрамою та білі капрі з візерунками, які доповнила взуття з перфорацією на підборах. Містичності образу додали виразний макіяж з акцентом на очі та золоті браслети на руках.

LADA (фото: агенція PIDHID PR)

Олена Світлицька

Акторка поєднала шкіряний кроп-топ із мінішортами та поясом й доповнила вбрання ефектним вінком із чорного пір'я. Додаткового шарму наряду додали масивне кольє та макіяж.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Хто ще з зірок був на фестивалі "Вирій. Простонеба"

Серед гостей фестивалю також були Женя Янович, Пилип Коляденко, KAZKA, Даша Кацуріна, Маша Кондратенко, Влада та Костянтин Ліберови та інші.

Зірки цього року продемонстрували, наскільки по-різному можна працювати з етнічною естетикою. Хтось зробив ставку на вишивку та традиційні прикраси, а хтось - на вінки, фольклорні символи або готичні деталі.



Раніше ми також розповідали, якими образами на фестивалі вразили Маша Єфросиніна, Аліна Френдій, Каднай та інші.