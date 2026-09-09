"Це шах і мат, baby". Альона Омаргалієва прикрасила банківські картки своїми хітами

Як виглядатимуть картки з дизайном Омаргалієвої

Тепер клієнти банку можуть обрати для своєї картки дизайн, пов'язаний із творчістю співачки.

"Ми починаємо наше амбасадорство і першою нашою спільною історією стали ексклюзивні скіни для картки. Мої фотографії, рядки з пісень та автограф - тепер можна обрати те, що найбільше відгукується саме вам", - поділилася вона.

Співачка також оголосила розіграш квитків серед тих, хто скористається новими скінами протягом вересня.

"Протягом вересня встановлюйте свій улюблений скін на картку і 1 жовтня ми рандомно розіграємо 5 квитків на мій концерт у Палаці спорту", - зазначила вона.

Серед зображених цитат - рядки з хітів артистки: "Ой, я не п'яна, а просто закохана", "Тримай мене, не відпускай", "Закохана в життя", "Коли ти поруч, я живу" та "Це шах і мат, baby - тепер я heartbreaker".

Пісні Омаргалієвої на картках Приватбанку (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Стильна фотосесія

Крім того, співачка взяла участь в стильній фотосесії у відтінках бренду. На знімках вона постала в зеленому костюмі, який вдягла поверх білої сорочки та доповнила краваткою.