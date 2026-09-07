Трамп показав нову форму Космічних сил США, натхненну фільмом "Зоряний десант"

Що відомо про нову форму Космічних сил США

Трамп опублікував макет нового комплекту форми, виконаного переважно у чорному та сірому кольорах, у своїй соцмережі Truth Social. Дизайн має строгий військовий вигляд і, за задумом, підкреслює специфіку служби у космічному домені.

У публікації зазначається, що форма була "натхненна дисципліною форми Зоряного десанту", але водночас її модернізували для військовослужбовців, які відповідають за космічний простір.



Реакція мережі

Незвичний дизайн одразу викликав різну реакцію в соцмережах. Деякі користувачі звернули увагу не лише на схожість із героями "Зоряного десанту", а й на те, що форма нагадує костюми офіцерів Імперії з франшизи "Зоряні війни".

"Це форма офіцера Імперії з "Зоряних війн".

"Це просто чудовий костюм. Багато хто вступив би до цих Космічних сил лише заради того, щоб носити її".

"Вау, форма просто прекрасна! Це натяк на "Імперія завдає удару у відповідь" із "Зоряних воєн" чи на "Зоряний шлях"?

"Загалом дуже схожа на форму офіцера Імперської армії із "Зоряних війн".

"Натяк на фашизм вже навіть не прихований".

"Дизайн форми елегантний, футуристичний і цілком відповідає стилю аерокосмічних сил".

"Це вже відверто погано".

Що відомо про "Зоряний десант"

"Зоряний десант" - науково-фантастичний фільм режисера Пола Верховена, який вийшов у 1997 році. Стрічка заснована на однойменному романі Роберта Гайнлайна та розповідає про майбутнє, в якому людство веде міжзоряну війну з гігантськими істотами, схожими на комах.

Головні ролі у фільмі виконали Каспер Ван Дін та Ніл Патрік Гарріс.

При цьому сам Верховен неодноразово наголошував на сатиричному характері картини. За задумом режисера, "Зоряний десант" мав висміювати ідею так званої "фашистської утопії".