Тейлор Свіфт

Свіфт з'явилася в жовтій сукні Oscar de la Renta з колекції весна-літо 2027. Лаконічний корсет без бретелей поєднали з об'ємною спідницею: великі драпірування збиралися з боків, а асиметричний поділ відкривав ногу й золотисті босоніжки.

До вбрання співачка підібрала прикраси Lorraine Schwartz. Волосся зібрала у зачіску з м'якими пасмами біля обличчя, залишивши свій упізнаваний чубчик.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Меган Мороні

Мороні обрала рожеву сукню Reem Acra, оздоблену кристалами та низками блискучих намистин. Вони утворювали дуги на ліфі й тягнулися вздовж спідниці, підкреслюючи приталений силует.

Прозора накидка спадала з рук і стелилася позаду довгим шлейфом. Образ доповнили сережки Nicole Rose Jewelry, рожевий манікюр і дрібні хвилі на довгому світлому волоссі.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Морія

Морія зробила ставку на лавандовий колір і об'єм. Драпірований ліф зі зборкою посередині доповнили величезні рукави-буфи, спущені з плечей. Між ліфом і широким поясом спідниці залишили фігурний виріз.

Пишна спідниця спадала великими складками та переходила у шлейф. Кольє з масивною підвіскою, каблучки й зібране волосся з випущеними локонами додали образу театральності.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Лейні Вілсон

Ведуча церемонії вийшла на доріжку в ніжно-жовтій сукні Oscar de la Renta. Її поверхню вкривало рясне оздоблення, схоже на м'яке пір'я: від високого вирізу біля шиї до розширеного подолу та шлейфа.

Відкриті плечі й приталений крій урівноважували об'ємну фактуру. Вілсон доповнила вбрання каблучками Le Vian, сережками Spectrum і вільно укладеним хвилями волоссям.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Кейсі Масгрейвз

Масгрейвз позувала в блакитному брючному костюмі з вишитими жовтими трояндами та зеленими гілочками. Приталений жакет застібався на один ґудзик, а довгі штани розширювалися донизу й майже закривали сріблясті гостроносі туфлі.

Найчарівніша деталь - жива жовта троянда, яку співачка тримала бутоном донизу. Вона повторювала квітковий мотив вишивки й робила навіть позування частиною образу.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Елла Ленглі

Ленглі обрала бежеву сукню Elie Saab із глибоким V-подібним вирізом. Перехрещені смуги тканини утворювали ажурну решітку з ромбоподібними просвітами, а кристали підкреслювали кожну лінію цього візерунка.

Вузька спідниця розширювалася біля підлоги й переходила в невеликий шлейф. Коротке кольє з підвісками та каблучки підтримували блиск вбрання, а довге хвилясте волосся з чубчиком додавало невимушеності.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

СіСі Вінанс

Вінанс продемонструвала, наскільки ефектним може бути чорний брючний костюм. Її жакет і широкі штани вкривали великі перлини та сріблясті елементи, викладені в дугоподібні візерунки.

Чорний крислатий капелюх, невеликий блискучий клатч і гостроносе взуття завершували ансамбль. Завдяки суцільному декору костюм виглядав ошатно навіть без яскравого кольору.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Маккензі Портер

Портер обрала білу корсетну сукню з гладкої блискучої тканини. Верхній край ліфа переходив у стрічку, що спадала на одне плече, а драпірування збиралося біля стегна й розходилося по спідниці.

Довгий шлейф, велике світле кольє та сережки створювали образ у дусі класичного Голлівуду. Цей настрій підтримувало темне волосся, укладене великими хвилями на один бік.

Найкращі образи зірок на CMA Awards 2026 (фото: Getty Images)

Міранда МакВортер

МакВортер позувала в сукні відтінку шампанського із золотистим рослинним оздобленням. Бретелі перехрещувалися біля шиї, утворюючи краплеподібний виріз на ліфі, а тонкі декоративні ланцюжки спадали до талії.

Приталена спідниця завершувалася невеликим шлейфом. Зібране волосся, світлі пасма біля обличчя та довгі сережки дозволяли добре роздивитися складне оздоблення верхньої частини сукні.