Сукня з плямою і коштовності: образи з "Диявол носить Prada 2" продадуть на аукціоні

Що виставлять на аукціон

Одним із найпомітніших лотів стала сукня Gabriela Hearst Niki, яку героїня Енн Гетевей Енді Сакс носить під час поїздки до Гемптонса.

У фільмі вона випадково забруднює вбрання їжею - і на аукціон сукня потрапить разом із цією плямою.

Також придбати можна буде жакет Dries Van Noten із китицями, в якому Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі з'являється на робочій зустрічі в Runway.

До колекції потрапили й речі Dolce & Gabbana, які Меріл Стріп, Стенлі Туччі та Сімона Ешлі носили під час показу бренду сезону весна-літо 2026 у Мілані.

Серед інших лотів:

чорно-білий жакет Schiaparelli Міранди Прістлі;

костюм Dior, у якому героїня Емілі Блант з'являється на обіді з Донателлою Версаче;

прикраси Vhernier, які носила Меріл Стріп;

прототип червоних туфель Valentino Garavani Rockstud, аналогічних тим, що з'явилися на Міранді у трейлері. Пару також підпише Меріл Стріп;

платиновий браслет Elsa Peretti Bone Cuff від Tiffany & Co., який носила Емілі Блант. Його роздрібна вартість становить близько 107 тисяч доларів;

чорна сукня з пір'ям Bad Binch TongTong від Terrence Zhou, у якій Леді Гага знялася у кліпі на пісню Runway із саундтреку фільму.

Для прототипу червоних туфель Valentino Christie’s вказує попередню оцінку у 500-1000 доларів.

Коли відбудеться аукціон

Онлайн-торги Christie’s триватимуть з 1 до 15 вересня 2026 року. Ініціативу аукціону підтримала та допомогла організувати сама Меріл Стріп.

Після виходу першої частини акторка також долучалася до благодійного продажу костюмів із фільму.

Перед торгами речі можна буде побачити наживо. З 8 до 13 вересня Christie’s проведе безкоштовну публічну виставку у своїй штаб-квартирі в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку.

Окремо 10 вересня, під час Тижня моди в Нью-Йорку, запланований закритий благодійний вечір із живим аукціоном.

Там продаватимуть окремі речі та спеціальні тематичні "враження", пов'язані з фільмом.

Кошти від онлайн-аукціону спрямують на підтримку Комітету захисту журналістів (Committee to Protect Journalists) та Ради модних дизайнерів Америки (CFDA).