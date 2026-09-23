"Сучасна Клеопатра". Памела Андерсон несподівано порушила власне б'юті-правило

Як Андерсон повернулася до макіяжу

Для появи на світському заході зірка обрала золотисту сукню та доповнила її багатошаровими прикрасами. Додатковою деталлю образу став макіяж, головним акцентом якого стали smoky eyes.

Візажисти нанесли на повіки сіро-коричневі тіні та додали поверх них мерехтливий відтінок шампанського. Нижню слизову підкреслили чорним олівцем, зробивши погляд більш виразним.

Водночас обличчя практично не чіпали, заливши вигляд природним. Лише підкреслили губи рожевим відтінком.

Завершенням образу стала зачіска у стилі Старого Голлівуду. Андерсон зробили акуратні хвилі та локони.

Памела Андерсон зробила smoky eyes (фото: Getty Images)

Перед появою на Vogue World акторка показала процес підготовки у відео та розповіла про своє натхнення. За її словами, цього разу вона хотіла створити образ Клеопатри, але в сучасному стилі.

Водночас вона підкреслила, що залишається прихильницею природного вигляду. Саме тому під час створення цього образу шкіру обличчя не чіпали.

Що відомо про б'юті-правило Андерсон

У 2023 році Памела Андерсон стала регулярно з'являтися на публіці без макіяжу. На це було кілька причин - смерть її багаторічної візажистки Алексіс Вогель у 2019 році та бажання переосмислити власне ставлення до краси та віку.

Зірка пояснювала, що відмова від косметики стала для неї "визвольною, веселою і трохи бунтарською". Це був експеримент, спосіб кинути виклик уявленням про красу.

Новий образ став своєрідним поєднанням двох етапів б’юті-стилю акторки - натурального вигляду останніх років і гламурної естетики, з якою вона асоціювалася у 1990-х.

Андерсон без макіяжу (фото: Getty Images)