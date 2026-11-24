Каміння Saint Laurent

Їхні сережки великі, 8-10 см в діаметрі, точно привертають увагу і додають образу драматичності. З ними можна обійтися без додаткових аксесуарів, адже вони вже створюють образ.

Грайливі Miu Miu

Бренд має в своїй колекції сережки у формі букету квітів з перлів та кристалів. Вони кольорові, яскраві, близько 10 см у довжину, та підійдуть для більш легких образів.

Miu Miu (фото: miumiu.com)

Сюрреалізм Schiaparelli

Незвичні, дивні, цікаві, які хочеться розглядати. Такі є зокрема у Schiaparelli – у формі очей, губ, носа, вух чи рук. Окрім частин обличчя, також є масивні сережки-півмісяці, золоті краплі та пташки.

Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)

Стікаюче золото Bottega Veneta

Бренд зробив трендові прикраси в більш стриманій та елегантній формі – як великі гладкі округлі краплі, поєднання великого каміння з золотом або такі, які схожу на стікаюче золото. Чудовий варіант для тих, хто хоче залишатися в тренді, проте не готовий до занадто сміливих та екстравагантних рішень.

Bottega Veneta (фото: bottegaveneta.com)

Металеві завитки Chloé

Їхні прикраси виглядають органічно, легко та дещо абстрактно, у формі довгих ланцюжків та завитків металу. Створює дещо вінтажний та бохо настрій.

Chloé (фото: chloe.com)

Велике каміння Givenchy

Givenchy також притримується стриманої та елегантної естетики, тож розробили мінімалістичні сережки з крупним масивним камінням, які чудово підійдуть як для вечірніх образів, так і для повсякденних.

Givenchy (фото: givenchy.com)

Квіти Carolina Herrera

Бренд також зробив ставку на мінімалізм і зробив сережки у формі масивних квітів калл з золотистою серединкою. Цікавий та вишуканий варіант.