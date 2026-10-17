Собака Саманта стала зіркою мережі завдяки модному гардеробі: фото стильних образів

Стильні образи Саманти

Гардероб Саманти поєднує класичні речі та грайливі деталі. Вона з'являється на фото у водолазках, шовкових хустках і верхньому одязі зі штучного хутра.

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Завершують образи зачіски, які підкреслюють характерну для афганських хортів довгу шовковисту шерсть.

Особливість цієї породи - витончений силует і довга шерсть, яка сама по собі створює ефектний вигляд. Водночас догляд за нею потребує часу й регулярного розчісування, особливо якщо собака часто носить одяг та аксесуари.

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Як собака стала популярною

Саманта здобула популярність завдяки сторінці Afghan Hound in the City, де її власниця публікує фотографії модних експериментів. Про незвичайну чотирилапу модель також писали міжнародні медіа.

Історія Саманти показує, як захоплення стилем і фотографією може перетворитися на впізнаваний творчий проєкт. А її образи доводять: модні експерименти не обов'язково обмежуються людським гардеробом.

Афганська хортка Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)

Саманта (фото: instagram.com/afghanhoundinthecity)