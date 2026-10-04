Яскраві принти та гігантські капелюхи: Vivienne Westwood показав ефектну колекцію SS27

Що відомо про колекцію Vivienne Westwood весна-літо 2027

Лінійка отримала назву "All About Movement". Її головними темами стали рух, легкість і контраст, а одним із ключових джерел натхнення - спекотне літо, під час якого дизайнер сам надавав перевагу максимально легкому одягу.

Кронталер розповів, що кольорова гама колекції почалася з району Барбес у Парижі. Там він відвідав магазини тканин і придбав яскравий бацин - різновид бавовняної тканини із Західної Африки. Матеріали він обирав практично навмання, а згодом поєднав їх у строкатих образах.

Ще одним джерелом натхнення для нього став Cheat Jacket кінця XVII століття. У ньому дорогу декоративну тканину використовували лише спереду, тоді як задню частину створювали із залишків матеріалу. Дизайнер переосмислив цю концепцію, поєднуючи різні тканини. Водночас він зазначив, що задня частина одягу може бути такою ж важливою, як і передня.



Якою була колекція

У ній дизайнер поєднав характерну для бренду панк-естетику з пляжними мотивами, історичними референсами та соціальними темами.

Однією із найпомітніших під час шоу стала поява Наташі Ліонн. Акторка вийшла у куртці оверсайз з леопардовим і квітковим принтами та прикрашених камінням сандалях на платформі.



На подіумі з'явилися асиметричні драпіровані сукні, корсетні силуети, пишні рукави, спідниці з відсиланнями до епохи Відродження та картаті принти, характерні для Vivienne Westwood. Їх доповнили яскраві квіткові мотиви, леопард, трикотаж, пляжний одяг і вбрання з незвичними пропорціями.

Окрему увагу Кронталер приділив чоловічим образам, зокрема вільним сорочкам і пляжному одягу. Через них дизайнер грав із темою чоловічої спокусливості.