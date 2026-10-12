Яскрава сукня та червоний капелюх: два ефектні образи королеви Матильди

Стриманий образ королеви Матильди

Після вильоту із Бельгії та прибуття до Казахстану король Філіп і королева Матильда зустрілися з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим.

Для офіційної зустрічі королева з'явилася у вбранні від французького модного дому Dior. Основою стало бежеве пальто з боковими кишенями, яке Матильда поєднала із сумкою того самого бренду.

Взуття королева підібрала в тон одягу - класичні шкіряні туфлі-човники бежевого кольору. Такий вибір зробив образ цілісним і підкреслив його елегантний характер. Серед аксесуарів особливу увагу привертали великі золоті сережки, які додали вбранню виразності.

Король Бельгії Філіп та королева Матильда (фото: Getty Images)

Волосся Матильди було акуратно укладене, а макіяж гармонійно доповнював образ для офіційного заходу.

Король Бельгії Філіп та королева Матильда (фото: akorda.kz)

Яскравий червоний образ

Королева Матильда з’явилася вже в червоному образі 12 жовтня на офіційній церемонії зустрічі в Астані під час державного візиту до країни разом із королем Філіпом.

Королева Матильда (фото: akorda.kz)

Для офіційного заходу вона обрала сукню міді насиченого червоного відтінку та капелюх у тон.

Сукня має стриманий, але дуже жіночний силует: довгі рукави, приталений верх, акцент на талії та спідниця, що розширюється донизу. Довжина нижче коліна додає образу урочистості та відповідає формату дипломатичного заходу.

Король Бельгії Філіп та королева Матильда (фото: Getty Images)

Особливої виразності образу надає великий червоний капелюх із широкими асиметричними полями. Він не лише доповнює сукню за кольором, а й стає головним акцентом усього вбрання, надаючи йому аристократичного характеру.

Червоний колір робить появу Матильди дуже помітною та символічно підкреслює урочистість моменту.

Король Бельгії Філіп та королева Матильда (фото: akorda.kz)

Взуття вона підібрала максимально стримане - туфлі нейтрального тілесного відтінку. Завдяки цьому вони не створюють додаткового контрасту й дозволяють зосередити увагу саме на сукні та капелюсі.