Яскрава сукня та червоний капелюх: два ефектні образи королеви Матильди
Король Бельгії Філіп та королева Матильда вирушили з державним візитом до Казахстану. Як повідомляє Wave RBC.UA, під час подорожі королева продемонструвало два різні образи, у яких поєдналися виразні кольори, класичні силуети та аксесуари.
Стриманий образ королеви Матильди
Після вильоту із Бельгії та прибуття до Казахстану король Філіп і королева Матильда зустрілися з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим.
Для офіційної зустрічі королева з'явилася у вбранні від французького модного дому Dior. Основою стало бежеве пальто з боковими кишенями, яке Матильда поєднала із сумкою того самого бренду.
Взуття королева підібрала в тон одягу - класичні шкіряні туфлі-човники бежевого кольору. Такий вибір зробив образ цілісним і підкреслив його елегантний характер. Серед аксесуарів особливу увагу привертали великі золоті сережки, які додали вбранню виразності.
Волосся Матильди було акуратно укладене, а макіяж гармонійно доповнював образ для офіційного заходу.
Яскравий червоний образ
Королева Матильда з’явилася вже в червоному образі 12 жовтня на офіційній церемонії зустрічі в Астані під час державного візиту до країни разом із королем Філіпом.
Для офіційного заходу вона обрала сукню міді насиченого червоного відтінку та капелюх у тон.
Сукня має стриманий, але дуже жіночний силует: довгі рукави, приталений верх, акцент на талії та спідниця, що розширюється донизу. Довжина нижче коліна додає образу урочистості та відповідає формату дипломатичного заходу.
Особливої виразності образу надає великий червоний капелюх із широкими асиметричними полями. Він не лише доповнює сукню за кольором, а й стає головним акцентом усього вбрання, надаючи йому аристократичного характеру.
Червоний колір робить появу Матильди дуже помітною та символічно підкреслює урочистість моменту.
Взуття вона підібрала максимально стримане - туфлі нейтрального тілесного відтінку. Завдяки цьому вони не створюють додаткового контрасту й дозволяють зосередити увагу саме на сукні та капелюсі.