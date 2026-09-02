Символізує 7 шарів кесаревого розтину: "Міс Уганда" здивувала незвичною сукнею на "Міс Світу"

Головна ідея образу

Образ представили в межах премії "Найкращий дизайнер світу" на конкурсі "Міс Світу" у В’єтнамі. За задумом авторки, кожен елемент сукні відповідає одному з анатомічних шарів, які розділяють під час операції.

Ідея виникла з особистого досвіду Абдалли як матері. Працюючи над дизайном, вона вивчала анатомічні схеми кесаревого розтину, щоб передати особливості кожного шару за допомогою форми, фактури та конструкції вбрання.

"У мене виникла ця божевільна ідея - перетворити шари пологів на кутюрну сукню. Так народилася історія сукні "Шари життя", - розповіла дизайнерка.

За її словами, натхненням стало саме диво народження дитини. Вона хотіла створити образ, який був би не лише оригінальним, а й особистим та емоційним.

Сукня "Шари життя" (фото: instagram.com/k.e.e.sha)

Як створювали сукню

Створення сукні також стало творчим викликом. Після того, як "Міс Уганда" затвердила ескіз, команді довелося експериментувати з матеріалами та відтінками, аби кожен із семи елементів мав своє візуальне прочитання.

Кожен шар у дизайні має окрему символіку. Перший уособлює шкіру - захисний покрив тіла. Другий символізує жирову тканину, пов’язану із запасом енергії. Третій присвячений фасції - сполучній тканині, яка підтримує та з’єднує структури організму.

Четвертий шар представляє м’язи та фізичну силу, необхідну під час пологів. П’ятий символізує очеревину - оболонку, що вистилає черевну порожнину. Шостий уособлює матку, де розвивається дитина. Фінальний, сьомий шар - амніотичний мішок, який захищає дитину до народження.

Таким чином, дизайнерка перетворила складний фізіологічний процес на сценічний кутюрний образ. "Шари життя" стали своєрідною присвятою материнству та жінкам, які проходять через кесарів розтин, показавши процес народження дитини через мову моди.