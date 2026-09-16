Що одягати, коли похолодає: три актуальні моделі пальто на осінь 2026

Приталене пальто з акцентними плечима

В цьому сезоні мода відходить від звичного всім оверсайзу і повертається до приталених речей, з акцентними плечима, які підкреслюють фігуру. Найбільш трендово виглядають довгі моделі з вовни, чорного, сірого, коричневого або бордового кольору. Таке пальто чудово виглядатиме з більш класичними образами – брюками, спідницями, сорочками, чоботами на підборах.

Пальто від бренду Bazhane (фото: bazhane.com.ua)

Пальто-халат

Противага попередньому пункту для тих, хто любить більш розслаблені та casual-образи – вільне пальто з мʼяким силуетом та поясом. Така модель універсальна, вільного крою, яка додає образу відчуття недбалості та розслабленості.

Перевага такого пальто в тому, що його можна вписати в будь-які образи, в тому числі і більш повсякденні.

Пальто від бренду MaxMara (фото: maxmara.com)

Дублянка

Оскільки мода останнім часом активно повертається до естетики 90-х-початку 2000-х, повернення дублянок було лише питанням часу. Особливо актуальне фактурне хутро, обʼємні моделі та великий комір. Такий верхній одяг теплий та універсальний, чудово підійде на холодну погоду та виглядатиме трендово майже з будь-яким образом.

Дублянка від бренду Stella McCartney (фото: stellamccartney.com)