Селін Діон відтворила свій культовий образ від Chanel 1997 року: як виглядає нова сукня

Канадська співачка Селін Діон вийшла на сцену в Парижі в сукні Chanel, яка була натхненна її образом з премії "Оскар" 1997 року. На створення нового вбрання пішло понад 1380 годин ручної роботи, а для оздоблення використали тисячі кристалів і намистин.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

Чим особлива нова сукня Селін Діон від Chanel

Вона стала сучасною інтерпретацією сріблястого вбрання, у якому артистка з'явилася на "Оскарі" 1997 року. Тоді вона вийшла на червону доріжку в сукні з глибоким вирізом і прикрасою у формі комети. Образ створив Карл Лагерфельд, який на той час очолював модний дім.

Для фінального виступу неподалік Парижа в Нантері нинішній креативний директор бренду Матьє Блазі відтворив вбрання, змінивши його силует. Він додав виріз у формі серця та більш структурований корсетний верх.

Основою виробу стала вишита муслінова тканина, що огортає корсетний ліф. Виріз оздобили рафією, а поверхню сукні прикрасили скляними кристалами, дрібними намистинами та бісером.

Увесь образ виготовили вручну. На його створення пішло понад 1380 годин, зокрема використали 6000 декоративних каменів і 5000 намистин.

Яка прикраса доповнила сукню

На шиї у артистки іскрилося намисто Comète з колекції Chanel. Новий виріб створили з платини та білого золота вагою 18 каратів, оздобивши його діамантами.

Дизайн натхненний прикрасою з колекції Bijoux de Diamants, яку Габріель Шанель представила у 1932 році. Це була єдина колекція високого ювелірного мистецтва, створена засновницею модного дому.