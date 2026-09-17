Селена Гомес розкрила свою б'юті-рутину: що використовує артистка

Який макіяж Селена Гомес робить щодня

За словами артистки, її повсякденний макіяж досить простий і не займає багато часу. Вона починає з тональної основи, яку наносить на все обличчя, а потім використовує гель для брів.

Після цього Гомес наносить рум'яна, фарбує вії тушшю та додає олію для губ.

Більшість засобів, які вона назвала, належать її власному косметичному бренду Rare Beauty.

"Усе досить просто. Я використовую два натискання тонального засобу і розподіляю його пензлем по всьому обличчю. Потім використовую свій гель для брів, а після цього - Bouncy Blush, туш і олію для губ", - розповіла вона.

Артистка зазначила, що їй подобається саме природний результат макіяжу, хоча такий підхід обирають не всі.

"Іноді людям не подобається природний б'юті-образ, але зараз це певною мірою вся моя ідентичність", - сказала Гомес.

Гомес про свій щодденний макіяж (фото: instagram.com/selenagomez)

Комплексувала через брови

Окремо співачка розповіла, які косметичні продукти хотіла б мати в дитинстві.

"Я б дуже хотіла мати Bouncy Blush і гель для брів", - сказала вона.

Вона також пригадала, як комплексувала через свої густі брови, оскільки в минулому був тренд на тонку форму.

"Я завжди почувалася невпевнено, тому що в мене були дуже густі брови, а тепер вони в моді. Я люблю ламінування і люблю використовувати гель. Це ніби змушує мене почуватися трохи живішою", - поділилася артистка.

За словами Гомес, зараз вона шкодує лише про те, що не навчилася приймати цю особливість своєї зовнішності раніше.

"Шкода, що в молодості я не навчилася це приймати", - додала вона.

Селена Гомес соромилася своїх брів (фото: instagram.com/selenagomez)​​​​​​​