Сандра Буллок і Ніколь Кідман обрали розкішні сукні для прем'єри "Практичної магії 2"

Буллок у сукні Atelier Versace, Кідман у Louis Vuitton

Сандра з’явилася на червоній доріжці у оксамитовій сукні довжини максі з білим коміром і манжетами. Вбрання доповнили акцентовані плечі та глибокий V-подібний виріз. Темна оксамитова фактура надала образу драматичності, а контрастні білі деталі зробили його графічним та елегантним.

Ніколь також зробила ставку на монохром, обравши ексклюзивну асиметричну мереживну сукню Louis Vuitton. На відміну від оксамитового вбрання Буллок, її образ вирізнявся легкою мереживною фактурою та більш делікатним силуетом.



До головних зіркок фільму на червоній доріжці приєдналися акторки Джої Кінг та Мейсі Вільямс, які зіграли дочок героїні Буллок. Обидві продемонстрували не менш ефектні луки.

Мейсі Вільямс, Ніколь Кідман, Сандра Буллок, Джої Кінг (фото: Getty Images)

Про що буде "Практична магія 2"

Фільм є продовженням однойменної історії 1998 року, створеної за мотивами роману Еліс Гоффман. У першій частині Сандра Буллок і Ніколь Кідман зіграли сестер Саллі та Джилліан Оуенс - відьом, які виросли під опікою своїх тіток.

Сестри успадкували магічні здібності та водночас родове прокляття. У першому фільмі вони змушені були протистояти злому духу колишнього хлопця Джилліан.

Події сиквелу розгортаються через 25 років. Родина знову об'єднуюється для боротьби, коли донька Саллі, Кайлі, зіштовхується з прокляттям та починає відкривати власні магічні здібності.

Прем'єра "Практичної магії 2" запланована на 10 вересня.