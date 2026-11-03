Різдво без неї не починається: Мерая Кері знялася у святковій рекламі Gucci

Як Gucci готується до приїзду Мераї Кері

Режисером відео став Гармоні Корін. Події розгортаються в готелі, де персонал поспішає підготувати все до появи зіркової гості.

Простір наповнюють різдвяними декораціями, прикрашають ялинки та запалюють вогні. Ця святкова метушня стає частиною історії про очікування Кері.

Музичним супроводом обрали її All I Want for Christmas Is You - пісню, яка вийшла ще 1994 року й відтоді стала одним із найвпізнаваніших різдвяних хітів.

На одному з оприлюднених кадрів співачка позує біля прикрашеної ялинки у блискучій сукні світлого відтінку з асиметричним верхом.

Образ доповнюють довге розпущене волосся та макіяж з акцентом на очах.

Що особливого в колекції Butterfly

Для кампанії Кері приміряла речі з нової спеціальної колекції Gucci Butterfly. Її основою стали переливи крил метелика - мотиву, який давно асоціюється зі співачкою.

Назва також перегукується з альбомом артистки Butterfly, випущеним 1997 року.

Так у святковій кампанії поєднали різдвяний хіт Кері та ще один упізнаваний символ її творчості.

На офіційному сайті Gucci у добірці представлені сукні й топи з принтами, одяг із вишивкою, прикраси, сумки та взуття з кристалами.

Окрім відео, бренд підготував святкову добірку подарунків. До неї увійшли сумки, взуття та зимові аксесуари, зокрема шапки й шарфи.