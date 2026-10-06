Рік після дебюту Матьє Блазі: головні образи з нового паризького шоу Chanel
У Парижі представили нову колекцію Chanel весна-літо 2027. Показ відбувся у Гран-Пале майже рівно через рік після гучного дебюту Матьє Блазі на посаді креативного директора модного Дому. Простір під скляним куполом перетворили на фантазійне нічне небо: над подіумом з’явилися величезний місяць і зграї світних птахів, а підлогу вкрили помаранчево-зеленим візерунком із дзеркальним ефектом.
Wave RBC.UA зібрало головні образи та деталі нового паризького шоу Chanel.
Розмова з Габріель Шанель продовжується
Колекція отримала назву "La Conversation - Part Three - Different Faces of the Same Coin".
Через одяг Блазі показав різні етапи життя Габріель Шанель - від її ранньої роботи з білизною та джерсі до створення костюма, який став одним із головних символів Дому.
"Це не історична колекція, а колекція про багатошарові історії Габріель Шанель", - пояснив дизайнер.
Центральними темами стали свобода, рух і постійна зміна жіночої ідентичності.
Тому впізнавані коди Chanel у новій колекції мали значно легший, розслабленіший і подекуди провокаційніший вигляд.
Прозора сукня та особиста сумка Габріель Шанель
Показ відкрила модель Діаніра Гурбушер у напівпрозорій рожевій сукні-комбінації з легкою пір’яною квіткою на ліфі.
Замість нової моделі сумки вона несла особисту Chanel 2.55 Габріель Шанель, взяту з архіву Дому.
Та сама модель і сумка з’явилися у фінальній частині шоу. Так Блазі замкнув історію колекції в коло - від білизни, що нагадує другу шкіру, до нового прочитання легендарного костюма.
Твід, який рухається разом із тілом
Однією з головних інновацій став матеріал "smocked tweed". Він візуально нагадує класичний твід Chanel, але має еластичну структуру, легко розтягується та відчувається майже як спортивний трикотаж.
З оновленого твіду створили костюми з укороченими жакетами та спідницями різних силуетів.
Зокрема, на подіумі з’явився чорний комплект із приталеним жакетом і вузькою спідницею до коліна - сучасне прочитання класичного костюма Chanel.
За задумом Блазі, костюм Chanel має вдягатися так само невимушено, як звичайна футболка.
Прозорі костюми та оголене тіло
У колекції з’явилися кремові й чорні костюми з напівпрозорих тканин, прикрашених квітами та бісером.
В інших моделях щільний твід чергувався із сіткою, відкриваючи ділянки тіла.
Дизайнер поєднав це з чоловічими жилетами, широкими штанами, жакетами з необробленими краями та костюмами зі спідницями-олівцями.
Маскулінний крій став способом підкреслити жіночність, а не приховати її.
Тигровий принт замість стриманої класики
Найпомітнішою версією твіду став червоно-білий тигровий принт. Дикий візерунок перенесли на жакети, костюми та фірмове двоколірне взуття Chanel.
Поряд із ним з’явилися леопардові туфлі з контрастним світлим мисом, блакитно-сріблясті моделі та масивні сандалі із золотим логотипом Дому.
Сукні-парашути з хмарами
Одними з найбільш видовищних образів стали об’ємні сукні-парашути.
Напівпрозорий шовк із зображеннями хмар укладали в кілька шарів, створюючи ефект неба, що змінюється протягом дня.
У колекції можна було побачити ранкову блакить, золоту годину та глибоке нічне небо.
Завершила цю серію Анок Яй у сукні з принтом сузір’їв, яка майже зливалася зі сценографією Гран-Пале.
Балетні спідниці та корсети
Блазі також звернувся до естетики балету. Пишні багатошарові спідниці з тюлю він поєднав із корсетними топами, відкритими плечима та деталями, натхненими едвардіанською модою.
Ці образи нагадували костюми Ballets Russes, але замість буквальної театральності дизайнер запропонував легкі й сучасні силуети, які можна розбирати на окремі елементи.
Хмари, птахи та оновлені сумки
Тема польоту продовжилася в аксесуарах. Птахи з’явилися на ґудзиках, прикрасах і вишивці, а до класичних стьобаних сумок додали моделі у формі хмар та мініатюрну сумку-клітку, з якої начебто вилетіли птахи.
Серед інших помітних аксесуарів - сумки із зебровим принтом, контрастними кольоровими вставками та нові версії класичної моделі з клапаном.
Фінал шоу пройшов під композицію Britney Spears "Gimme More". Після останнього виходу Матьє Блазі вибіг на подіум, а серед гостей йому аплодували Дуа Ліпа, Ніколь Кідман, Педро Паскаль, Айо Едебірі, Маріон Котіяр та Алекса Демі.