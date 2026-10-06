Рік після дебюту Матьє Блазі: головні образи з нового паризького шоу Chanel

Розмова з Габріель Шанель продовжується

Колекція отримала назву "La Conversation - Part Three - Different Faces of the Same Coin".

Через одяг Блазі показав різні етапи життя Габріель Шанель - від її ранньої роботи з білизною та джерсі до створення костюма, який став одним із головних символів Дому.

"Це не історична колекція, а колекція про багатошарові історії Габріель Шанель", - пояснив дизайнер.

Центральними темами стали свобода, рух і постійна зміна жіночої ідентичності.

Тому впізнавані коди Chanel у новій колекції мали значно легший, розслабленіший і подекуди провокаційніший вигляд.

Прозора сукня та особиста сумка Габріель Шанель

Показ відкрила модель Діаніра Гурбушер у напівпрозорій рожевій сукні-комбінації з легкою пір’яною квіткою на ліфі.

Замість нової моделі сумки вона несла особисту Chanel 2.55 Габріель Шанель, взяту з архіву Дому.

Та сама модель і сумка з’явилися у фінальній частині шоу. Так Блазі замкнув історію колекції в коло - від білизни, що нагадує другу шкіру, до нового прочитання легендарного костюма.

Твід, який рухається разом із тілом

Однією з головних інновацій став матеріал "smocked tweed". Він візуально нагадує класичний твід Chanel, але має еластичну структуру, легко розтягується та відчувається майже як спортивний трикотаж.

З оновленого твіду створили костюми з укороченими жакетами та спідницями різних силуетів.

Зокрема, на подіумі з’явився чорний комплект із приталеним жакетом і вузькою спідницею до коліна - сучасне прочитання класичного костюма Chanel.

Найефектніші образи з паризького шоу Сhanel весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

За задумом Блазі, костюм Chanel має вдягатися так само невимушено, як звичайна футболка.

Прозорі костюми та оголене тіло

У колекції з’явилися кремові й чорні костюми з напівпрозорих тканин, прикрашених квітами та бісером.

В інших моделях щільний твід чергувався із сіткою, відкриваючи ділянки тіла.

Дизайнер поєднав це з чоловічими жилетами, широкими штанами, жакетами з необробленими краями та костюмами зі спідницями-олівцями.

Маскулінний крій став способом підкреслити жіночність, а не приховати її.

Тигровий принт замість стриманої класики

Найпомітнішою версією твіду став червоно-білий тигровий принт. Дикий візерунок перенесли на жакети, костюми та фірмове двоколірне взуття Chanel.

Поряд із ним з’явилися леопардові туфлі з контрастним світлим мисом, блакитно-сріблясті моделі та масивні сандалі із золотим логотипом Дому.

Найефектніші образи з паризького шоу Сhanel весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

Сукні-парашути з хмарами

Одними з найбільш видовищних образів стали об’ємні сукні-парашути.

Напівпрозорий шовк із зображеннями хмар укладали в кілька шарів, створюючи ефект неба, що змінюється протягом дня.

У колекції можна було побачити ранкову блакить, золоту годину та глибоке нічне небо.

Завершила цю серію Анок Яй у сукні з принтом сузір’їв, яка майже зливалася зі сценографією Гран-Пале.

Найефектніші образи з паризького шоу Сhanel весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

Балетні спідниці та корсети

Блазі також звернувся до естетики балету. Пишні багатошарові спідниці з тюлю він поєднав із корсетними топами, відкритими плечима та деталями, натхненими едвардіанською модою.

Ці образи нагадували костюми Ballets Russes, але замість буквальної театральності дизайнер запропонував легкі й сучасні силуети, які можна розбирати на окремі елементи.

Найефектніші образи з паризького шоу Сhanel весна-літо 2027 (фото: Getty Images)

Хмари, птахи та оновлені сумки

Тема польоту продовжилася в аксесуарах. Птахи з’явилися на ґудзиках, прикрасах і вишивці, а до класичних стьобаних сумок додали моделі у формі хмар та мініатюрну сумку-клітку, з якої начебто вилетіли птахи.

Серед інших помітних аксесуарів - сумки із зебровим принтом, контрастними кольоровими вставками та нові версії класичної моделі з клапаном.

Фінал шоу пройшов під композицію Britney Spears "Gimme More". Після останнього виходу Матьє Блазі вибіг на подіум, а серед гостей йому аплодували Дуа Ліпа, Ніколь Кідман, Педро Паскаль, Айо Едебірі, Маріон Котіяр та Алекса Демі.