Рідкісний вихід: Демі Мур попозувала з трьома доньками на гала-вечорі Baby2Baby

Який образ обрала Демі Мур для благодійного вечора

Захід відбувся 14 листопада в Лос-Анджелесі. 64-річна акторка обрала довгу чорну сукню Carolina Herrera з колекції весна-літо 2027. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, довгі рукави та шлейф.

Особливістю образу стали об'ємні волани на лінії декольте та манжетах. Талію акторки підкреслювала напівпрозора блакитна стрічка, яка спадала вниз та додавала образу яскравості.



Доповнила свій лук зірка сережками з діамантами та сапфірами. Довге темне волосся вона зібрала в гладкий хвіст. Над образом працював стиліст Бред Горескі.

Цього вечора Демі отримала нагороду від Baby2Baby за багаторічну діяльність на підтримку дітей з вразливих сімей.

У чому прийшли доньки Демі Мур

38-річна Румер позувала в напівпрозорій білій сукні з глибоким декольте. 35-річна Скаут обрала мереживну сукню нюдового кольору, яку прикрашали вишивка, паєтки та бант в зоні талії.

Наймолодша донька акторки, 32-річна Таллула, віддала перевагу яскраво-жовтій сукні з квітковим принтом у вінтажному стилі.

Спільна поява Мур із трьома доньками стала рідкісною подією. Востаннє всі четверо разом позували на червоній доріжці у березні 2025 року під час вечірки після церемонії вручення премії "Оскар".



Стосунки Демі Мур та Брюса Вілліса

Нагадаємо, пара прожила у шлюбі з 1987 по 2000 рік. Після розриву вони зберегли теплі стосунки. Акторка продовжує підтримувати ексчоловіка під час хвороби - у 2023-му йому діагностували лобно-скроневу деменцію, а за кілька років до цього він покинув кар'єру через порушення мовлення.

У Брюса також є дві доньки Мейбл та Евелін від дружини Емми Гемінг, з якою вони зіграли весілля у 2009 році. Сама Мур наразі вільна. Вона розповідала, що почувається комфортно без партнера і не шукає серйозних романів. За даними інсайдерів, акторка зосереджена на кар'єрі та турботі про родину.