Ріанна одягла на ногу прикрасу за 1 мільйон доларів: модна поява на показі Dior

Який вигляд має прикраса Ріанни

Для виходу на показ артистка обрала total black образ, який доповнила масивними ювелірними прикрасами. Так, Ріанна постала пере фотокамерами в сережках з діамантовими кластерами та кількома великими каблучками із дорогоцінним камінням.

Однак найбільше уваги привернула коштовність на її нозі. Діамантова прикраса нагадує мініатюрне кольє для щиколотки. Вона складається з п'яти каскадних підвісок, кожна з яких завершується великим діамантом грушоподібної форми.

Скільки може коштувати прикраса

Засновник і генеральний директор Rare Carat Аджай Ананд зазначив, що загальна вага діамантів у прикрасі може сягати 40 каратів. За його оцінкою, деякі з найбільших камінчиків можуть мати вагу від 5 до 7 каратів.

Засновниця ювелірного бренду The Clear Cut Олівія Ландау також оцінила вагу каменів у прикрасі. За її словами, найбільший діамант може мати близько 6 каратів, бічні камені - приблизно по 4 карати, а інші - близько 2 каратів.

Експерти також оцінили можливу вартість ювелірної прикраси. Ананд зазначив, що з урахуванням ваги та якості діамантів, майстерності виконання й дизайну її роздрібна ціна може становити близько 1 мільйона доларів.