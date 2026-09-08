PUMA вперше в Україні представила колаборацію з CHER’17

Що представлено в колекції

Колекція отримала назву No Plan Is A Plan, що перекладається як "Немає плану - це і є план". Концепція побудована навколо спонтанності, непередбачуваних ситуацій та моментів, коли реальність раптом змінює заздалегідь продуманий сценарій.

Саме ідея прийняття випадковостей стала основою дизайну. У межах співпраці команда CHER’17 переосмислила класичні силуети PUMA, додавши їм навмисно недосконалого та "живого" вигляду.

"Сучасне життя вимагає імпровізації: багато процесів дійсно йдуть "не за планом". Тому ми вирішили присвятити нашу колаборацію цій спонтанності і розкрили це через новий погляд на класичні моделі PUMA", - розповіла креативна директорка CHER’17 Тетяна Парфільєва.

Одним із головних елементів колекції стали культові PUMA Suede. Для спільного релізу модель отримала незвичне оформлення: на поверхні взуття можна побачити бризки фарби, потертості, сліди забруднення та ефект облупленого покриття.

Замість того щоб приховувати сліди активного життя, дизайнери зробили їх ключовою деталлю. Таким чином, те, що зазвичай сприймається як недолік або ознака зношеності, перетворилося на елемент естетики колекції.

"Ми завжди відкриті до експериментів та пошуку нових сенсів у класиці. Співпраця з CHER’17 - це яскраве поєднання спортивної спадщини PUMA та сміливого локального бачення", - зазначила бренд-менеджерка PUMA Ольга Тищенко.

Що відомо про CHER’17

CHER’17 - український fashion-бренд, заснований у 2017 році Тетяною Парфільєвою та Іваном Кришталем. Спочатку це був невеликий київський шоурум під назвою Cherry Land, який згодом переріс у повноцінний бренд одягу. Цифри "17" у назві якраз відсилають до року заснування компанії.

Бренд виріс із невеликого київського шоуруму до мережі магазинів і активно розвиває колаборації та власне виробництво.

Для CHER’17 співпраця з PUMA стала важливим кроком у розвитку бренду та виході на ширший міжнародний рівень.

Тетяна Парфільєва з чоловіком (фото: instagram.com/cher17.ua)

"Ми раді бути першим українським брендом, який зробив колаборацію із PUMA. Це ще одна сходинка у розвитку CHER’17, яка відкриває для нас можливості і на міжнародному рівні", - додав співзасновник бренду Іван Криштал.

Колекція CHER’17 x PUMA поєднує впізнавану спортивну спадщину PUMA з характерною естетикою українського бренду, перетворюючи недосконалість і випадковість на головний акцент образу.