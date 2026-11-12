Пуховики з написом RUSSIA: Віткофф та Кушнер отримали подарунки під час візиту до Путіна

Які куртки отримали Віткофф та Кушнер

Під час зустрічі в РФ Віткофф звернув увагу на курту, в якій був представник Путіна Дмітрієв в московському аеропорту Внуково.

Той прийшов на зустріч у білому пуховику з написом RUSSIA, який стилізований під одяг олімпійської збірної.



За даними російських медіа, американські спецпосланці отримали схожі куртки у подарунок. На них також розміщений герб РФ.

Згодом в мережі почали з'являтися фото, на якому спецпосланці США позують з цими подарунками. Користувачі розкритикували американських перемовників.

Віткофф та Кушнер отримали подарунок під час візиту до РФ (скриншот)

Що відомо про перемовини

Нагадаємо, 12 листопада Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним. Темою стали результати тристоронніх перемовин в Абу-Дабі.

Після цього вони мали вирушити до Дубліна й там зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він прибув туди для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори у форматі Україна - США - Росія. За їхніми підсумками сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Водночас, за даними джерел РБК-Україна, РФ відмовилася говорити про припинення вогню.