Присвята синові: Гейлі Бібер розчулила деталлю на ексклюзивній сукні від Chanel

Гейлі Бібер поділилася новими фотографіями з Academy Museum Gala в Лос-Анджелесі. Для заходу вона обрала ексклюзивну сукню від Chanel, яку всередині доповнили особливою вишивкою на честь її сина Джека.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram моделі.

Що відомо про ексклюзивний образ Гейлі Бібер

На заході модель з'явилася у довгій сукні ніжно-рожевого відтінку від бренду Chanel, яку спеціально для неї створив креативний директор Матьє Блазі.

Вбрання мало лаконічний силует, відкриту лінію плечей і делікатний декор із намистин уздовж декольте.

Сукню доповнили рожеві туфлі на підборах, чорний манікюр і природний макіяж. Волосся Гейлі залишили розпущеним, уклавши його м'якими хвилями.

За створення образу відповідали стиліст Ендрю Мукамал, візажистка Мері Філліпс і перукарка Ірінель де Леон.



Яку деталь Гейлі Бібер присвятила синові

На нових фотографіях модель показала деталь, яка зробила її ексклюзивну сукню по-справжньому особливою.

На вбранні вишили присвяту її синові Джеку, якого вона виховує разом із чоловіком, музикантом Джастіном Бібером.

Так модель додала до дизайнерського образу особистий елемент, пов'язаний із материнством.

На сукні Гейлі Бібер вишили ім'я її сина (фото: instagram.com/haileybieber)

Що відомо про сина Біберів

Хлопчик народився в серпні 2024 року. Його повне ім'я - Джек Блюз Бібер. Батьки рідко показують його в соцмережах і досі приховують його обличчя від публіки.

На початку жовтня 2026 року Джастін поділився новими сімейними фото. На одному зі знімків Гейлі проводить час із сином біля кенгуру.



У лютому 2026 року Гейлі розповідала, що син уже вимовляє слово "баскетбол", співає фрагменти хіта батька "Baby" та активно цікавиться спортом.

Модель також зізнавалася, що хоче ще одну дитину, але не поспішає з поповненням у родині.