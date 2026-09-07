Попри численні тривоги: як пройшов Ukrainian Fashion Week весна-літо 2027

Від Національної опери до залізничного вокзалу

59-й сезон стартував 2 вересня з бізнес-конференції Ukrainian Fashion Week x white rabbit agency "Нові правила гри. Стратегії стійкості та реальних продажів 2026/27" у ЦУМ Київ.

Попри повітряні тривоги, одна за одною оголошені у столиці, відбулися всі три заплановані панельні дискусії.

Представники fashion-бізнесу говорили про зміни у поведінці українського покупця, продажі всередині країни, вихід брендів на міжнародні ринки та зв'язок між маркетингом і комерційним результатом.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Перший подіум сезону з'явився далеко за межами традиційного fashion-простору.

the COAT by Katya Silchenko представив колекцію Opera у Національній опері України.

Відправною точкою стала трансформація ролі жінки від вікторіанської епохи до сьогодення.

Історичні форми дизайнери поєднали із сучасними конструкціями, спортивними деталями та прозорістю.

Звідси - театральний масштаб речей: великі кейпи, корсети, об'ємні жакети та сукні з архітектурними конструкціями.

Для однієї із суконь використали понад 50 корсетних конструкцій, а один із жакетів вручну зібрали більш ніж із 15 видів мережива.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Сама Національна опера стала частиною концепції. Будівля, яка пережила війни та руйнування і продовжила залишатися місцем мистецтва, створила паралель із сучасною Україною, де культура не зупиняється навіть під час повномасштабної війни.

Наступного дня незвичайну локацію обрав J'AMEMME. Показ пройшов у Червоному залі Центрального залізничного вокзалу Києва.

Архітектура, світло, музика та рух моделей стали частиною перформансу про жіночу силу.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Юрій Яцкулич)

Другий день також приніс дебюти BALYKINA та SYNDICATE в офіційній програмі UFW.

Шоу SYNDICATE завершилося перформансом із водою: під її дією фінальний образ поступово розчинився, відкривши напис "I'm Here".

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Свої нові колекції цього дня також представили GRAINS DE VERRE, KACHOROVSKA та PASKAL.

Коли подіумом стало укриття

Одним із моментів, які найточніше описали реальність цього UFW, став третій день.

Колекції представили PRZHONSKA, JULIYA KROS, GURANDA, KHRYSTYNA RACHYTSKA, VIKTORANISIMOV, DANIA STINOVA та leCRI. До Києва також повернулася команда BOB BASSET.

JULIYA KROS представила RECONSTRUCTION - колекцію, створену після того, як виробничий простір бренду в Сумах був зруйнований.

Дизайнерка продовжила розвивати й адаптивний напрям, працюючи з потребами людей із різними фізичними можливостями.

KHRYSTYNA RACHYTSKA у колекції "Опір/Опора" звернулася до традиційних сорочок Опілля, Покуття та Бессарабії, використовуючи старовинні силуети та ручну вишивку як спосіб говорити про пам'ять та культурний опір.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

А VIKTORANISIMOV створив колекцію під впливом фотографій людей після російських ракетних і дронових атак на житлові будинки.

Саме під час його фінального показу оголосили повітряну тривогу. Гості спустилися в укриття, а дизайнер вирішив не чекати відбою - і показав колекцію просто там.

Наступного дня ситуація повторилася. Через тривогу в укритті відбулися покази VOROZHBYT&ZEMSKOVA та DARJA DONEZZ.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Таким чином, укриття цього сезону фактично стало ще однією локацією Ukrainian Fashion Week - не дизайнерським рішенням, а вимушеною частиною української реальності.

"Ми хочемо жити": як війна змінила моду

Про те, як повномасштабна війна вплинула вже безпосередньо на одяг, журналістка WAVE RBC.UA Іванна Пашкевич поговорила з дизайнерками VOROZHBYT&ZEMSKOVA Оленою Ворожбит і Тетяною Земсковою.

На запитання, що вони відповідають тим, хто вважає моду "не на часі" під час війни, дизайнерки наголосили: людям потрібна можливість продовжувати жити, працювати й створювати.

"Треба жити і на зло усім ворогам, і отримувати задоволення, потрібна якась віддушина і свято, треба жити. Якщо ми закиснемо і не будемо нічого показувати, ми вмремо, всі вмремо, ми не будемо показувати моду, хтось не буде торти робити, і все, і все. Нас не буде. Нація така, що вистоїть", - розповіли Ворожбит і Земскова.

За їхніми словами, на початку повномасштабної війни це відчуття позначилося і на речах: хотілося "заховатися" в теплому та захисному одязі. Тепер настрій змінився.

"А зараз ми вже в матеріалі, і у вас ми одягнемо прозоре, ми одягнемо органзу, ми покажемо ніжки, і ми хочемо жити", - зазначили дизайнерки.

Цей контраст помітний і в новій колекції VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

Її героїня - мешканка великого міста, цілеспрямована та інтелектуальна, сильна і водночас тендітна.

Тому колекцію побудували на дисонансах: м'яке сусідить із прозорим і легким, тепло - з холодом.

Від корсетів до чоловічого костюма: що було в колекціях

Однією з помітних ліній SS27 стало нове прочитання жіночності. Дизайнери працювали з прозорістю, корсетами та відкритим тілом, але водночас зверталися до маскулінних і перебільшених форм, об'ємних жакетів та архітектурних силуетів.

Цей контраст був помітний уже в Opera від the COAT by Katya Silchenko, де корсетні конструкції та прозорість сусідили з великими кейпами й об'ємними жакетами.

До історії жіночої емансипації звернулася й засновниця TONiA Антоніна Белінська.

Джерелом натхнення для її колекції стала La Belle Époque - період, коли жінки почали активніше боротися за право працювати та здобувати освіту.

"Саме цей жіночий сильний дух мене і надихнув на цю колекцію. Ви можете побачити дуже багато переосмислення чоловічого костюму того періоду, форми, обробка, технологія пошив жакетів - це чоловіча технологія на бортовці, яка вручну збирається", - розповіла Белінська WAVE RBC.UA.

Антоніна Белінська (фото: Володимир Босак)

Водночас дизайнерка робить ставку не на швидкоплинні тренди, а на речі, які можна носити довше одного сезону.

Колекції TONiA створюються за принципом конструктора, щоб речі з різних сезонів можна було поєднувати між собою.

"В мене бренд про сталість, не про швидку моду. Тому я просто не фокусуюся на таких речах", - пояснила вона.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Ще одним помітним напрямом сезону стало переосмислення традиційних ремесел. KHRYSTYNA RACHYTSKA, наприклад, звернулася до сорочок Опілля, Покуття та Бессарабії, поєднавши старовинні силуети з ручною вишивкою.

Паралельно українські дизайнери продовжили розвивати адаптивний дизайн. JULIYA KROS створює одяг з урахуванням потреб людей із різними фізичними можливостями, цей напрям був представлений і в колекції SIDLETSKIY.

А у фіналі показу ANDREAS MOSKIN модель, яка користується протезом, вийшла на подіум в адаптивному образі.

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

Що українські дизайнерки думають про тренди

Не обійшлося на UFW і без модного бліцу. Ворожбит і Земскова зізналися, що не стали б "стирати з історії" жодного тренду.

"Мода відображає життя, відображає суспільство", - пояснили вони.

Не знайшлося у дизайнерок і конкретної української знаменитості, якій вони готові були б віддати титул головної ікони стилю.

"Ніяку. Бо сама українка, люба пересічна українка - це ікона стилю. Вона відображає те, що в нас у всіх тут. А зірка - це зірка. Сьогодні є, завтра нема", - відповіли Ворожбит і Земскова.

А єдиною річчю, здатною зіпсувати навіть дуже дорогий образ, вони назвали "поганий настрій".

Антоніна Белінська на те саме запитання дала більш практичну відповідь - "перебір з макіяжем".

Від моди до парфумерії

Ukrainian Fashion Week цього сезону не обмежився лише одягом. Ruslan Baginskiy представив дебютний аромат бренду Grain de Sel, таким чином розширивши свою fashion-всесвіт новою категорією.

Ще однією подією стало відкриття оновленого флагманського магазину GUNIA Project на вулиці Антоновича.

У програмі сезону також були камерні та експериментальні формати. FROLOV провів серію private preview для клієнтів бренду, ARTICLE представив нову колекцію у просторі, над яким працював митець Іван Грабко, а BLACKWOOD відзначив десятиріччя спільною презентацією з RUDA Studio.

На головному подіумі свої нові роботи представили, зокрема, SIDLETSKIY, KIR KHARTLEY × IROVA, LINNI CARO, COVER та NADYA DZYAK.

Окреме місце відвели новому поколінню індустрії: молоді дизайнери показали колекції в межах New Names, а символічною крапкою сезону став фінал XXVII Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє. Нові форми реальності".

Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Володимир Босак)

У підсумку SS27 показав одразу кілька напрямів, у яких сьогодні рухається українська мода: від прозорості, корсетів, маскулінних та архітектурних силуетів до ручної роботи, адаптивного дизайну та відмови від швидкоплинності трендів.

А численні повітряні тривоги додали до списку локацій цього Ukrainian Fashion Week ще одну - укриття.

Попри це, покази продовжувалися, а українські дизайнери знову довели, що мода під час війни не зникає, а змінюється разом із суспільством.